У Києві розпочалася офіційна церемонія зустрічі Президента Азербайджану

Перед будівлею Адміністрації Президента України розпочалася церемонія зустрічі Президента Азербайджанської Республіки Ільхама АЛІЄВА, який прибув з офіційним візитом до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, президенти України та Азербайджану Віктор ЯНУКОВИЧ та І.АЛІЄВ прибули до АП після спільного покладання вінків до Могили Невідомого солдата на площі Слави у Києві та участі у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні.

Глав держав зустріли військовослужбовці роти Почесної варти Збройних сил України.

По завершенню виконання Державних гімнів Азербайджану та України президенти обійшли стрій роти Почесної варти. Після привітання І.АЛІЄВА з українськими військовслужбовцями рота пройшла урочистим маршем перед главами держав та членами офіційних делегацій двох країн.

Після церемонії зустрічі розпочнеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА та І.АЛІЄВА віч-на-віч і пройде друге засідання Ради президентів України та Азербайджану.

Сторони також підпишуть низку двосторонніх міждержавних документів і поспілкуються з представниками ЗМІ.