Гризлов: між Росією та Україною налагоджується конструктивний діалог

Між Росією і Україною налагоджується конструктивний робочий діалог, відкриті реальні перспективи партнерства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії "Єдина Росія", про це голова Державної думи Росії Борис ГРИЗЛОВ сказав за підсумками зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ в Санкт-Петербурзі.

"Із задоволенням відзначаю позитивну динаміку у наших двосторонніх зв'язках, у тому числі міжпарламентська взаємодія. Налагоджується конструктивний робочий діалог, відкриті реальні перспективи партнерства. Якісна зміна характеру міждержавного діалогу Москви і Києва обумовлена не лише "перезавантаженням" російсько-українського економічного співробітництва, але і великими переміщеннями в гуманітарному вимірі зовнішньої і внутрішньої політики України", - сказав Б. ГРИЗЛОВ.

За його словами, потужний імпульс зміцненню міжрегіональних і прикордонних зв'язків надав міжрегіональний форум у Геленджику на початку жовтня цього року за участю президентів Росії і України. Слід також активно заохочувати співпрацю регіонів Росії і України у науково-освітній, інформаційній і міграційній сферах, додав Б.ГРИЗЛОВ.

Він також наголосив на позитивній динаміці торговельно-економічних зв'язків, нагадавши, що в січні-липні 2010 року товарообіг збільшився майже удвічі і склав близько 19 млрд. доларів. Динаміка торгівлі з Україною значно випереджає темпи зростання зовнішньоторгового обігу Росії в цілому, підсумував Б. ГРИЗЛОВ.