Литвин пропонує створити міжпарламентську асамблею України та Казахстану

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує створити спільну міжпарламентську комісію або міжпарламентську асамблею "Україна-Казахстан".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, з такою ініціативою В. ЛИТВИН виступив під час зустрічі з головою Мажилиса Парламенту Республіки Казахстан Уралом МУХАМЕДЖАНОВИМ сьогодні в Санкт-Петербурзі.

У. МУХАМЕДЖАНОВ висловив задоволення тим, що ситуація в Україні стабілізована. За його словами, "і керівництво, і народ України націлені на поліпшення соціальної сфери, на інтеграцію, у тому числі, і з країнами СНД".

Голова Мажилісу нагадав, що за останній рік відбулося сім зустрічей президентів України і Казахстану Віктора ЯНУКОВИЧА і Нурсултана НАЗАРБАЄВА, у тому числі у рамках міжнародних заходів, під час яких висловили наміри активізувати двосторонню співпрацю і підписані важливі угоди.

На думку У. МУХАМЕДЖАНОВА, необхідно докласти зусилля до підвищення рівня взаємного товарообігу, який скоротився порівняно з минулим роком. "Головне - шукати шляхи подальшого вдосконалення взаємин", - сказав він.

Голова Мажилісу зазначив, що в Казахстані проживають 330 тисяч українців, що складає 2% населення країни. "Ми знаємо українську культуру, шануємо Великого Кобзаря, творчість якого є загальним надбанням обох народів", - зазначив він і запевнив, що заходи у рамках святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка пройдуть на високому рівні.

Голова Верховної Ради, зі свого боку, заявив, що розглядає Тараса Шевченка "як першого народного посла України в Казахстані". Відмітивши взаємозбагачення культур двох народів, В. ЛИТВИН підкреслив: "Це той міцний зв'язок, який сполучає минуле, сучасне і майбутнє".

В. ЛИТВИН також високо оцінив рівень двостороннього політичного діалогу на вищому рівні, зокрема, недавній візит Н. НАЗАРБАЄВА в Україну і його виступ у Верховній Раді. Обмін думками в парламенті, вважає голова ВР, є надзвичайно важливим з огляду на те, що таке спілкування "дає багато можливостей для розвитку і багато нових ідей".

Голова Верховної Ради сказав про важливість подальшої активізації парламентської складової двосторонніх взаємин. "Треба працювати, оскільки ми втратили темп через об'єктивні і суб'єктивні обставини, - сказав він. - Контакти щільні, але є пауза в міжпарламентських стосунках, і цю паузу не заповнили парламентські групи дружби". У цьому контексті В. ЛИТВИН запропонував створити спільну міжпарламентську комісію або міжпарламентську асамблею "Україна-Казахстан".

На його думку, "на рівні парламентської складової пострадянські країни можуть відпрацювати технологію світобудови". Позиція народних депутатів, які є виразниками волі народу, дозволить "виступити єдиним фронтом, забезпечити єдиний підхід і критерії", - вважає В. ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради запросив У. МУХАМЕДЖАНОВА відвідати Україну, щоб "узяти потрібний темп і працювати на одному диханні з президентами". Голова Мажилісу подякував за запрошення відвідати Україну і пообіцяв здійснити візит упродовж найближчих місяців.

Торкаючись внутрішньополітичної ситуації в Україні в умовах виборчої кампанії у місцеві ради, В. ЛИТВИН зазначив, що "Україна знову вимушена складати іспит на демократію". "Це певна демонстрація для пострадянських країн, чи є розвиток демократії в Україні", - додав він.

Керівник парламенту також наголосив на важливості привнесення демократичних норм в організацію економічного життя країни і необхідність взаємної відповідальності на рівні "Президент-парламент-уряд". На його думку, у разі відсутності позитивних зрушень в економіці країну можуть звинуватити у відсутності демократії.

В. ЛИТВИН повідомив, що наступного року в Україні відбудеться міжнародна конференція з нагоди 25-ої річниці аварії на ЧАЕС і зазначив важливість привертання уваги міжнародного співтовариства до проблеми ліквідації її наслідків, оскільки "тема не закрита". Керівник парламенту повідомив, що в ліквідації наслідків аварії брали участь 30 тисяч представників Казахстану. "Нас об'єднує і радість, і, на жаль, біда", - сказав В. ЛИТВИН, зазначивши, що казахстанських ліквідаторів аварії треба відзначити на державному рівні.

Говорячи про головування Казахстану в ОБСЄ цього року, В. ЛИТВИН підкреслив, що ця країна "Вдихнула нове життя і дала новий імпульс діяльності ОБСЄ". Починаючи з року створення цієї організації, сказав він, "був перекіс у бік одного з "трьох кошиків" ОБСЄ, а тепер, завдяки Казахстану, "здійснений комплексний підхід, нове бачення, особливо з урахуванням глобалізації світу". "ОБСЄ зараз може відігравати важливу роль з урахуванням нових викликів і погроз, які стоять перед світом", - зазначив В.ЛИТВИН.