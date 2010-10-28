Литвин виступає за розробку єдиних підходів країн СНД до розробки законів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за необхідність розробки єдиних підходів країн-учасниць СНД до розробки законодавства, яке регулює стосунки в економічній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, відповідаючи під час прес-конференції в Санкт-Петербурзі на питання журналістів з приводу розробки модельних актів Міжпарламентської асамблеї держав СНД в економічній сфері.

"Економіка набуває усе більш інтернаціонального характеру, а це свідчить про необхідність єдиних законодавчих підходів", - сказав В. ЛИТВИН.

Він звернув увагу на те, що 80% законодавчої бази країн Євросоюзу є "результатом роботи Європарламенту". "Отже, ухвалення законів сьогодні не є прерогативою однієї країни, і в першу чергу це стосується саме економічної сфери", - зазначив він.

При цьому Голова Верховної Ради підкреслив, що окрім напрацювань в галузі модельного законодавства, необхідно "піклуватися про практичний результат". "Плани і наміри у нас хороші, але результати відстають від теоретичних і законодавчих напрацювань, і це добре видно на прикладі СНД. Рішень і розмов багато, практичної віддачі недостатньо", - сказав він.

В. ЛИТВИН висловився за необхідність розгляду і обговорення усіх ініціатив, що стосуються модельних законопроектів, які б дозволили поглибити взаємини у рамках СНД, у тому числі тих, які стосуються розвитку прикордонної співпраці. У цьому контексті він нагадав, що учора під час візиту прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА в Україну було підписано Міжурядову угоду про міжрегіональну і прикордонну співпрацю. Голова Верховної Ради звернув увагу на те, що з 89 суб'єктів Російської Федерації 49 є прикордонними регіонами, 6 з яких мають безпосередній кордон з Україною.

Керівник парламенту повідомив, що під час роботи Міжпарламентської комісії зі співпраці Верховної Ради України і Федеральних зборів Російської Федерації обговорюватимуть питання законодавчого забезпечення тих домовленостей, які були досягнуті в ході візиту В. ПУТІНА.

Оцінюючи, на прохання журналістів, результати візиту прем'єр-міністра РФ, В. ЛИТВИН сказав: "Я не є прибічником того, щоб оцінювати ефективність по кількості прийнятих документів, і виходжу з того, що нам треба мати загальне бачення напрямів співпраці". "Ті рішення, які приймаються в цьому плані, повинні забезпечувати систему нашої взаємодії, яка, у свою чергу, повинна відповідати інтересам наших країн, - сказав він. - Наскільки я бачу і відчуваю, сьогодні ми зняли ідеологічні і політичні нісенітниці у наших стосунках, і тим самим розчистили шлях для нашого економічного співробітництва".