Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за необхідність активізації співпраці СНД та ОБСЄ у сфері економіки і екології.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, виступаючи на конференції «ОБСЄ та СНД: нові можливості та перспективи» у Санкт-Петербурзі, В.ЛИТВИН привітав казахських колег з успішним головуванням в ОБСЄ. «Важливо не лише те, що Казахстан став першою середньоазіатською державою на пострадянському просторі, якому випала честь лідерства в найбільшій світовій організації, що об`єднує 56 держав. Головне в тому, що казахському головуванню вдалося перервати 11-річну паузу її діяльності без самітів і, отже, без належного аналізу і розв’язання проблем організації», - зазначив він.

Керівник парламенту висловив переконання, що майбутній саміт ОБСЄ в Астані «зніме організацію з мілини на таких пріоритетних напрямах, як економічна безпека, проблеми національних меншин і реформа ОБСЄ, яка дозволить організації динамічніше і ефективніше реагувати на нові ризики і виклики ХХІ сторіччя».

В.ЛИТВИН звернув увагу на нові виклики у сфері економічного і екологічного виміру ОБСЄ, підкресливши, що на питання, які виникають, зокрема, у зв’язку із формуванням багатополярної світової економіки, а також щодо шляхів виходу з економічної кризи та внеску СНД і ОБСЄ в її подолання, повинна бути дана відповідь на саміті в Астані.

Серед проблем, які потребують вирішення, керівник парламенту також назвав «високі ризики у сфері енергетики». «Вважаю, що необхідність розв’язання цих проблем відкриває нові можливості і перспективи для співпраці ОБСЄ і СНД», - сказав він.

В.ЛИТВИН проаналізував ситуацію щодо взаємодії СНД та ОБСЄ у сфері економіки та екології, констатувавши, що на сьогодні її рівень є недостатнім, і наголосив на необхідності реформування цих міжнародних об’єднань.

Активізація співробітництва СНД та ОБСЄ, на думку голови Верховної Ради, сприяло б обміну досвідом щодо розв’язання економіко-екологічних проблем та зближувало б їхні держави-члени.

Окрім цього, зауважив він, в умовах сучасної глобалізації співпраця міждержавних організацій є особливо актуальною.

Співпраця СНД і ОБСЄ у сфері економіки та екології, зазначив В.ЛИТВИН, могла б здійснюватися за такими напрямами: подолання негативних наслідків економіко-фінансової кризи, торговельні відносини, обмін досвідом державно-приватного партнерства, безпечне управління транспортом на євроазіатському просторі, полегшення митних процедур, оподаткування, інфраструктури, маркетинг, співпраця у промисловості і сільському господарстві, екологічна і енергетична безпека, науково-технічне співробітництво, трудова міграція.

Він наголосив на готовності України надавати усіляке сприяння процесу налагодження таких відносин. «Наша держава готова орієнтувати зовнішньополітичну і зовнішньоекономічну співпрацю на мультипартнерство», - сказав В.ЛИТВИН. «Необхідні нові підходи, нові доктрини, адаптація до сучасних реалій, тобто глобальний діалог. Цього неможливо досягти без реформування пріоритетів економічного і екологічного співробітництва ОБСЄ і СНД», - зауважив він.

На прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, коли Україна головуватиме у ОБСЄ, голова Верховної Ради сказав: «Коли Україна поставить це питання». «Над цим працюють дипломати», - додав він.

В.ЛИТВИН висловив сподівання на підтримку у цьому питанні з боку країн пострадянського простору. «Впевнений, що це буде правильно - ми маємо велику історію і багаті традиції», - сказав він.

Голова ВР зауважив, що Україні часто дорікають недосконалістю демократії, але, зазначив він, «демократія у нас недовикористана».

«Ми повинні працювати ефективно, і вдячні колегам з Казахстану, які надали нового імпульсу діяльності ОБСЄ», - зазначив В.ЛИТВИН.