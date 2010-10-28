Саміт ЄС може підтримати надання Плану дій зі скасування віз для України

Саміт Європейського Союзу, який розпочинається сьогодні у Брюсселі, може підтримати надання Плану дій зі скасування віз для України.

Про це йдеться у проекті висновків саміту, текст є у розпорядженні власного кореспондента УНІАН у Брюсселі.

У документі є окремий пункт, присвячений саміту ЄС-Україна, який має відбутися 22 листопада цього року.

Згідно з проектом, лідери країн – членів ЄС планують сьогодні заявити про те, що саміт з Україною буде спрямований на посилення переговорів про угоду про асоціацію та про створення зони вільної торгівлі.

«Особливий наголос буде зроблено на підтримці процесу реформ в Україні, зокрема, щодо посилення демократичних цінностей, забезпечення макроекономічної стабільності, покращення бізнес-клімату та реформування енергетичного сектора. Що стосується візового діалогу, саміт (ЄС-Україна – УНІАН) започаткує повноцінну операційну фазу на основі Плану дій», - йдеться у проекті висновків.