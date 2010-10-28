Анонс подій 28 жовтня

У Іршанськом районі Житомирської області пройде церемонія відкриття Междуреченського гірничо-збагачувального комбінату.

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Відбудеться засідання Колегії Гостаможслужби України, на якій буде представлена Концепція реформування митної справи «Обличчям до людей».

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У м. Вишгород Київської області відбудеться відкриття «наземного метро» - залізничного повідомлення з Києвом: від міської залізничної платформи по вул. Набережною відправиться перший потяг до станції метро Петрівка. У заході візьмуть участь: міністр палива і енергетики України Юрій Жваво, голова КОДА Анатолій Присяжнюк та інші.

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Круглий стіл на тему: "Про сприяння підприємствам і організаціям в системному вдосконаленні". Організатор: парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

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Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з представниками іноземних держав і розділами місій спостерігачів від міжнародних організацій на чергових місцевих виборах 31 жовтня 2010 року.

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Прес-конференція голови Держспоживстандарта України Олександра Матвійчука за наслідками круглого столу «Питання наявності на споживчому ринку України незаконно ввезених і неякісних непродовольчих товарів».

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(УНІАН)