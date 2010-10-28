Головне за 28 жовтня

Новини дня

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Головними подіями дня стали прогноз Нацбанку по зростанню ВВП країни, повідомлення Азарова про те, що газ для України в першому кварталі 2011 р. коштуватиме 230-235 дол., пропозиція МВФ внести у проект Податкового кодексу пакет змін...

Cоцполітика

В Україні середня зарплата у вересні збільшилася на 69 грн.

Середня заробітна платня по Україні у вересні 2010 року збільшилася на 69 грн. порівняно із серпнем п.р., а порівняно з початком року – на 433 грн. і на 1 жовтня 2010 року становила 2 349 грн.

Як повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики України, це дані по підприємствах і їх окремих підрозділах з кількістю найнятих робітників 10 і більше осіб.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна платня у вересні, порівняно з серпнем, зросла на 56 грн. – до 3 487 грн. (з початку року зросла на 518 грн.), по Київській області – збільшилася на 36 грн., до 2 406 грн. (з початку року – на 499 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 132 грн., до 2 744 грн. (з початку року – на 561 грн.), по Дніпропетровській області – зросла на 51 грн., до 2 466 грн. (з початку року – на 443 грн.).

Найнижчий рівень середньої заробітної платні за підсумками вересня зафіксовано у Тернопільській області – 1 685 грн. (зниження у вересні на 23 грн., з початку року – зростання на 299 грн.) і Волинській області – 1 792 грн. (зростання у вересні на 62 грн., з початку року – на 373 грн.).

За попередніми даними, середньомісячна зарплата в Україні у січні-вересні п.р. збільшилася на 314 грн., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і на 1 жовтня становила 2 176 грн.

Фінанси

Нацбанк оцінює ріст ВВП України у третьому кварталі на рівні 4%

Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у третьому кварталі поточного року на рівні 4%.

Про це повідомив сьогодні журналістам член правління, виконавчий директор з економічних питань НБУ Ігор ШУМИЛО.

"За нашими оцінками, зростання ВВП у третьому кварталі склало близько 4% ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) склав 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, склав 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал склав 262,365 млрд. грн.

ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України в 2010 році до 5%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України з 4% до 5% в 2010 році.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ЄБРР також покращив прогноз зростання ВВП України в 2011 році з 4,1% до 4,5%.

Крім того повідомляється, що за підсумками IV кварталу 2010 року ЄБРР чекає зростання ВВП України по відношенню до аналогічного періоду 2009 року на рівні 3,6%.

МВФ пропонує внести у проект Податкового кодексу пакет змін

Міжнародний валютний фонд пропонує внести до проекту Податкового кодексу ряд змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

"Передусім, МВФ звернув нашу увагу на те, що наша спроба зниження податку на прибуток повинна проходити у дещо іншому режимі", - зазначила вона.

Т. ЄФИМЕНКО нагадала, що в проекті ПК передбачено зниження ставки податку на прибуток у 2011 році з 25 до 19%. "Їх пропозиції (пропозиції МВФ - УНІАН) полягають у тому, щоб зниження ставки податку на прибуток було не більше ніж на 2 процентні пункти, - сказала вона. - А в подальшому МВФ пропонує проводити плавне зниження ставки податку щорічно і до 2014 року вийти на ставку 16%. Фонд також пропонує змінити умови податкових канікул. Підприємства, які, згідно з проектом ПК, мають право на канікули, що передбачає нульову процентну ставку податку на прибуток, протягом 5 років платитимуть ставку по податку 16%".

Прокуратура порушила майже тисячу справ за фактами порушень у банківській сфері

За дев`ять місяців поточного року прокурорами в порядку нагляду в банківській сфері порушено 998 кримінальних справ, розслідувано і спрямовано до суду 745 кримінальних справ цієї категорії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, на усунення порушень закону прокурори внесли 142 документи реагування, за результатами розгляду яких 88 осіб притягають до відповідальності, відшкодовано 1,8 млн. грн.

Особливу увагу приділили захисту інтересів тих банків, де є державна частка, або в яких Національним банком України призначений тимчасовий адміністратор або ліквідатор.

Перевірки підтверджують, що службові особи банків здійснювали кримінальні діяння, якими фінансовим установам нанесли істотний збиток. Так, прокурор Врадіївського району Миколаївської області 17 травня порушив кримінальну справу щодо службових осіб місцевого відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", які шляхом підробки кредитних договорів оволоділи коштами банку на загальну суму 2,2 млн. грн.

ДПАУ має намір скоротити штат на 20%

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) має намір скоротити свій апарат на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова ДПАУ Олександр ПАПАЇКА.

«Відсотків на двадцять ми скорочуватимемо, але це Державна податкова адміністрація України і держподатадміністрації обласні, а інспекції ми підсилимо для того, щоб там поліпшити взаємовідносини, щоб не було черг», – сказав він.

Директор департаменту масово-роз`яснювальної роботи і звернень громадян ДПАУ Віктор КОСАРЧУК відзначив, що процес реформування органів ДПАУ вже розпочався, на сьогодні відповідні пропозиції подано до Кабінету Міністрів.

Нафта. Газ

Азаров: Газ для України в першому кварталі 2011 р. коштуватиме 230-235 дол.

Ціна за газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у ВАТ «Газпром», в першому кварталі 2011 року становитиме 230-235 дол. за тисячу кубометрів.

Про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу, коментуючи результати вчорашніх переговорів з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Приблизно ціна буде 230-235 дол. за тисячу кубометрів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив продуктивність вчорашніх переговорів з російським колегою, проте не повідомив подробиць досягнутих домовленостей.

«Гарне вчора було просування вперед, так що все нормально йде», - сказав прем`єр-міністр.

Азербайджан готовий долучитися до проекту «Одеса-Броди»

Азербайджан готовий долучитися до проекту «Одеса-Броди». Про це заявив Президент Азербайджанської Республіки Ільхам АЛІЄВ в інтерв`ю журналу «Профиль».

Він відзначив, що Азербайджан має намір і далі диверсифікувати експорт і збільшувати обсяги продажу нафти. В рамках партнерства з Україною в цьому плані вже були зроблені певні кроки: була створена компанія «Сарматія», проводилися техніко-економічні дослідження, і в практичному плані азербайджанська нафта вже поставляється на українські заводи. «Для того щоб надати цьому новий імпульс і систематизувати поки що розрізнені проекти, необхідно ще раз детально це обговорити і ухвалити певні рішення», - сказав І.АЛІЄВ.

«Азербайджан з Україною трубопровід не пов`язує, тому сьогодні азербайджанська нафта потрапляє на українські нафтопереробні заводи з Джейхана, що, загалом, не близько. Якщо нафта потраплятиме з чорноморських портів, економіка проекту стане більш ефективною», - сказав Президент Азербайджану.

Суспільство

Саміт ЄС може підтримати надання Плану дій зі скасування віз для України

Саміт Європейського Союзу, який розпочинається сьогодні у Брюсселі, може підтримати надання Плану дій зі скасування віз для України.

Про це йдеться у проекті висновків саміту, текст є у розпорядженні власного кореспондента УНІАН у Брюсселі.

У документі є окремий пункт, присвячений саміту ЄС-Україна, який має відбутися 22 листопада цього року.

Згідно з проектом, лідери країн – членів ЄС планують сьогодні заявити про те, що саміт з Україною буде спрямований на посилення переговорів про угоду про асоціацію та про створення зони вільної торгівлі.

«Особливий наголос буде зроблено на підтримці процесу реформ в Україні, зокрема, щодо посилення демократичних цінностей, забезпечення макроекономічної стабільності, покращення бізнес-клімату та реформування енергетичного сектора. Що стосується візового діалогу, саміт (ЄС-Україна – УНІАН) започаткує повноцінну операційну фазу на основі Плану дій», - йдеться у проекті висновків.