Янукович та Медведєв зустрінуться в Москві 26 листопада

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ зустрінуться в Москві в рамках засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії 26 листопада, повідомляє Радіо “Свобода” з посиланням на радника-посланника Посольства Росії в Україні Всеволода ЛОСКУТОВА.

Він зазначив, що останнім часом українсько-російська співпраця активізувалася, і зустрічі на найвищому рівні відбуваються частіше.

За словами дипломата, результат цих зустрічей став продуктивнішим, про це свідчить і засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської Міждержавної комісії, що відбулося у Києві 27 жовтня.