У Росії за 9 місяців кількість терактів збільшилася в 2,5 рази

У Росії за 9 місяців 2010 року кількість терактів збільшилася в 2,5 рази.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це повідомив голова Слідчого комітету при прокуратурі РФ Олександр БАСТРИКІН на розширеному засіданні колегії Слідчого комітету.

«У два з половиною рази зросла кількість терористичних актів (з 11 до 27), на 19% збільшилася кількість злочинів екстремістського спрямування», - сказав О.БАСТРИКІН.

За його словами, ситуація на Північному Кавказі розвивається за двома напрямками. З одного боку держава щороку виділяє близько 180 млрд. руб. (близько 6 млрд. дол.) на соціально-економічний розвиток Північно-Кавказського федерального округу. З другого боку, поступальному розвитку регіону всіма силами намагаються протидіяти залишки терористичних угруповань, які для своєї підривної роботи використовують будь-які антилюдські акти, спрямовані на дестабілізацію мирного життя, зазначив він.

«Це недавно було продемонстровано шляхом нападу на Баксанську ГЕС і при організації вибуху в П’ятигорську», - нагадав він.

О.БАСТРИКІН запевнив, що у взаємодії з оперативними службами МВС і ФСБ Росії вже вдалося викрити більшість учасників організованих злочинних груп, причетних до вбивств громадян і працівників правоохоронних органів цього регіону, зокрема тих, хто здійснив терористичні акти в Московському метрополітені.

У той же час, він зазначив, що впродовж кількох років у Росії відзначається зниження числа реєстрованих злочинів. Цього року ця тенденція збереглася. Так, за 9 місяців поточного року їхня кількість у цілому зменшилася на 13% і склала трохи більше 2 млн. (2 025 941).

За словами О.БАСТРИКІНА, за 9 місяців цього року розкрито понад 1,12 млн. злочинів (1 121 738). Нерозкритими залишилися понад 852 тис. злочинів (852 604). При чому, це на 9% менше, ніж минулого року. Четверту частину нерозкритих складають тяжкі і особливо тяжкі злочини, серед них 1 280 вбивств, понад 4 тис. фактів навмисного спричинення тяжкої шкоди здоров`ю (4 тис. 166), 253 згвалтування.