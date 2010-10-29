На український фармринок виходить принципово новий препарат від раку

На фармацевтичний ринок України виходить світовий лідер з виробництва онкопрепаратів компанія Amgen (США).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в ході симпозіуму «Вектибікс (Панітумумаб): Нові горизонти в лікуванні метастатичного колоректального раку», який відбувся в Києві 28 жовтня 2010 року.

За словами Джейсі СІБАРІУМА - керівника регіону “Європа, що розвивається”, Туреччина і Ізраїль (Цюг, Швейцарія), ухвалюючи рішення про вихід на український ринок, Amgen враховував досвід наших фахівців у галузі онкології і базу для клінічних досліджень.

«Ми знали, що в Україні є солідний досвід, особливо в онкології, і хороша база для клінічних досліджень. А якщо подивитися на статистику, стає зрозуміло - в Україні є пацієнти, яким це просто необхідно. Ми вважаємо, що це вдалий час», - зазначив Д.СІБАРІУМ.

Він повідомив, що ексклюзивним партнером Amgen стала фармацевтична компанія Delta Medical. «Ми дуже довго шукали, хто б міг стати нашим партнером в Україні, розглядали багато компаній. У кожної з них є свої сильні і слабкі сторони, але Delta Medical мала декілька чітких переваг. У першу чергу, це потужна база, яку вони вже розвинули в Україні і регіоні. Дуже хороша команда. У Delta Medical добре знають, як працювати з професіоналами онкологічної галузі. Для партнера - це дуже важлива перевага," - сказав Д.СІБАРІУМ.

У свою чергу, доктор медичних наук, завідувач кафедрою онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти професор Олексій КОВАЛЬОВ заявив, що українська онкологічна громадськість готова прийняти і застосовувати у практиці високі біотехнології.

«Потенціал наших лікарів дуже і дуже високий. Україна готова до застосування найсучасніших методів протипухлинного лікування. Що стосується економічної готовності, то ця проблема є, але вона є навіть у країнах з розвиненою системою охорони здоров`я і з розвиненою економікою. Лікування, безумовно, дороге, але на ефективність або неефективність лікування впливає не тільки і не стільки економічний аспект, скільки відсутність сучасних ідей. З цієї точки зору Amgen моделює ці наукові ідеї і успішно їх вирішує. Це додає великого оптимізму роботі всіх практикуючих лікарів», - підкреслив О.КОВАЛЬОВ.

Він також висловив переконання, що сьогодні, після багатьох десятиліть розвитку, фундаментальна онкологія прямим чином впливає на практичну медицину. «Сьогодні лікарі, як ніколи, потребують досягнень фундаментальної теоретичної онкології. І застосування Вектибікса, його клінічна ефективність - цьому яскраве підтвердження», - сказав професор.

Керівник терапевтичної області “Онкологія” компанії Amgen, регіон “Європа, що розвивається”, Туреччина і Ізраїль (Цюг, Швейцарія) Ян-Хендрік ТЕРВЕЙ повідомив, що Amgen планує продовжувати початі раніше клінічні дослідження протипухлинних препаратів в Україні. «Перше клінічне дослідження в Україні було проведене ще в 2001 році, пізніше було ще два проекти. Ми побачили, що з боку України ведеться високопрофесійна робота в цьому напрямі, і відчуваємо себе у надійних руках. Amgen чекає, сподівається і збирається продовжувати клінічні дослідження в Україні. Є свої труднощі, але ми прагнемо їх подолати. Я оптиміст – ми обов`язково знайдемо вирішення проблем», - підкреслив Я.-Х.ТЕРВЕЙ.

Професор відділення медичної онкології клініки Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Мілан, Італія) Сальваторе СІЄНА розповів про актуальність ноу-хау Amgen. «Ця компанія першою виступила з інноваціями у сфері біотехнологій. Найсучасніші у світі препарати розроблялися саме в Amgen. Це одна з 4-5 світових фармацевтичних компаній, яка дає потужну зброю проти раку», - сказав С.СІЄНА.

Довідково: Amgen - лідер світової біотехнологічної індустрії з розробки, виробництва і дистрибуції інноваційних препаратів, які застосовуються у клінічній медицині. Понад 25 років компанія за допомогою передових наукових відкриттів постійно розвиває можливості сучасної медицини. Ноу-хау цього виробника допомагають мільйонам людей в усьому світі успішно боротися з тяжкими захворюваннями (рак, хвороба нирок, ревматоїдний артрит тощо

Delta Medical – фармацевтична компанія, що ексклюзивно представляє на території України і країн СНД продукцію більш як 40 всесвітньо відомих виробників. Спеціалізація компанії: реєстрація, дистрибуція, розробка і упровадження маркетингової стратегії, фармаконагляд.

За даними бюлетеня Національного канцер-реєстру Україні №11 «Рак в Україні, 2008-2009», кількість зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень в Україні в 2008 році - 161 тис. 414, кількість зареєстрованих смертей від злоякісних новоутворень у 2008 році - 85 тис. 200. Звичайний (грубий) показник смертності в Україні в 2008 р. 184,5 випадку на 100 тис. населення, це при тому, що світовий стандарт показника смертності на 100 тис. населення - 108,3.

Кількість зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень в Україні в 2009 році - 152 тис. 499, кількість зареєстрованих смертей від злоякісних новоутворень в 2009 р. - 82 тис. 079.

Звичайний (грубий) показник смертності в 2009 р. - 178,6 випадків на 100 тис. населення.

Світовий показник смертності на 100 тис. населення - 108,3.