Головне за 29 жовтня

Новини дня

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Головними новинами дня стали повідомлення про підготовку нового газового договору, про зустріч президентів України і Росій наприкіні листопада, про дефіцит держбюджету майже у 53 млрд. грн., про передачу ТВЕЛ Україні технологій виготовлення збірок для АЕС...

На український фармринок виходить принципово новий препарат від раку

На фармацевтичний ринок України виходить світовий лідер з виробництва онкопрепаратів фірма Amgen (США).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в ході симпозіуму «Вектибікс (Панітумумаб): Нові горизонти в лікуванні метастатичного колоректального раку», який відбувся в Києві 28 жовтня 2010 року.

За словами Джейсі СІБАРІУМА - керівника регіону “Європа, що розвивається”, Туреччина і Ізраїль (Цюг, Швейцарія), ухвалюючи рішення про вихід на український ринок, Amgen враховував досвід наших фахівців у галузі онкології і базу для клінічних досліджень.

«Ми знали, що в Україні є солідний досвід, особливо в онкології, і хороша база для клінічних досліджень. А якщо подивитися на статистику, стає зрозуміло - в Україні є пацієнти, яким це просто необхідно. Ми вважаємо, що це вдалий час», - зазначив Д.СІБАРІУМ.

Економіка

Янукович та Медведєв зустрінуться в Москві 26 листопада

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ зустрінуться в Москві в рамках засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії 26 листопада, повідомляє Радіо “Свобода” з посиланням на радника-посланника Посольства Росії в Україні Всеволода ЛОСКУТОВА.

Він зазначив, що останнім часом українсько-російська співпраця активізувалася, і зустрічі на найвищому рівні відбуваються частіше.

За словами дипломата, результат цих зустрічей став продуктивнішим, про це свідчить і засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської Міждержавної комісії, що відбулося у Києві 27 жовтня.

Держбюджет зведено з дефіцитом майже 53 млрд. грн.

Державний бюджет України в січні-вересні 2010 року зведено з дефіцитом 52,82 млрд. грн.

Про це повідомляється в Основних показниках економічного і соціального розвитку України, оприлюднених на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи держбюджету становили 162,664 млрд. грн., зокрема у вересні – 19,193 млрд. грн.

Витрати держбюджету в січні-вересні були на рівні 215,165 млрд. грн., зокрема у вересні – 26,081 млрд. грн.

Дефіцит зведеного бюджету України за 9 місяців ц.р. становив 47,494 млрд. грн., при цьому доходи були на рівні 215,302 млрд. грн., витрати – на рівні 262,453 млрд. грн.

Фінанси

Українські банки активізували кредитування

Українські банки з початком ділового сезону активізували кредитування.

Про це в коментарі агентству УНІАН сказав голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

За його інформацією, у вересні кредитний портфель банків зріс на 12 млрд. грн. Основний внесок у зростання кредитних портфелів забезпечило кредитування корпоративного сектора. «Левова частка» цих позик була видана на кредитування поточної діяльності підприємств.

Як вважає експерт, це обумовлено стабілізацією банківського сектора України. Вільні ресурси, що накопичилися, які банки сформували активними притоками депозитів, дають можливість проводити кредитування бізнесу тих клієнтів, які показують стабільно хороший фінансовий стан і підтверджують можливість їх подальшого обслуговування.

Нафта. Газ

Україна і Росія домовилися до 1 липня підготувати проект нової газової угоди

Україна і Росія домовилися до 1 липня 2011 року підготувати узгоджений проект нової міжурядової угоди про співпрацю в газовій галузі.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, зокрема, Міністерству енергетики Російської Федерації і Міністерству палива та енергетики України спільно з ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» доручено продовжити регулярні консультації на рівні робочих груп з метою підготовки узгодженого проекту угоди і внести його на розгляд урядів України та Росії в термін до 1 липня 2011 року.

Нагадаємо, в січні 2009 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали 10-річну угоду, за якою ціна на газ визначається спеціальною формулою, прив`язаною до паливної корзини. Проте після того, як в Україні в березні 2010 року змінилася влада, Київ наполегливо добивається від Москви перегляду укладеної угоди.

На думку України, формула містить дуже високу базову ставку, а сама угода не передбачає ніяких зобов`язань Росії в частині прокачування газу українською територією. Україна, в свою чергу, зобов`язана імпортувати суворо обумовлений обсяг газу, інакше їй загрожують серйозні штрафи.

На початку вересня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сказав, що якщо Росія не перегляне укладену в 2009 році угоду, то Київ шукатиме «інші механізми» зміни договору й не слідуватиме його положенням усі 10 років.

Енергетика

ТВЕЛ передасть Україні технологію виробництва збірок ТВСА-12

Російська паливна компанія ВАТ «ТВЕЛ» у рамках реалізації спільного проекту з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива планує передати Україні технологію щодло виробництва модифікованої тепловидільної збірки ТВЗА-12.

Про це на прес-конференції повідомив журналістам віце-президент ВАТ «ТВЕЛ» Василь КОНСТАНТИНОВ.

«На зміну ТВЗА вже сьогодні підготовлена касета ТВЗА-12, і ми її вже пропонуємо і обговорюємо разом з НАЕК «Енергоатом». На наш погляд, це ефективніша касета», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ, зазначивши при цьому, що найімовірніше, ця модель буде базовою для фабрикації на майбутньому спільному російсько-українському підприємстві.

При цьому В.КОНСТАНТИНОВ підкреслив, що ця модифікація збірки відрізняється від базової моделі ТВЗА, що експлуатується в даний час на українських АЕС, більшою місткістю тепловидільного елементу, а також міцністю конструкції збірки.

«Найімовірніше, вона виготовлятиметься на українському заводі, якщо за цей час нічого не буде зроблено кращого», - підкреслив В.КОНСТАНТИНОВ, зазначивши при цьому, що термін експлуатації даної касети становить 5 років.

Транспорт

Кабмін має намір залучити 90 млн. дол. для будівництва доріг на Київщині

Кабінет міністрів України має намір залучити 90 млн. доларів іноземного кредиту для будівництва доріг у Київськый області.

Про це сьогодні журналістам у Вишгороді Київської області заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФІМЕНКО.

"Прийнята ухвала Кабінету міністрів про підтримку виділення для «Укравтодору» кредитних коштів у сумі 90 млн. доларів. Це проект Світового банку, ЄБРР і Європейського інвестиційного банку. Починаючи з наступного року впродовж двох років дані засоби підуть на будівництво розв`язок автодоріг на під`їздах до Києва у 30-километровій зоні. Ми будуватимемо мостові переходи над найбільшими трасами біля Києва", - сказав він.

Термінал «F» аеропорту «Бориспіль» почне роботу 31 жовтня

З 31 жовтня, з початком зимової навігації, почне роботу термінал "F" міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це повідомила УНІАН прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

За її словами, базова компанія, яка здійснюватиме рейси через термінал "F" - "Міжнародні авіалінії України". Вона почне виконувати рейси з 31 жовтня. Крім того, з 31 жовтня з нового терміналу здійснюватимуть рейси авіакомпанії Wizz Air, UTair (ЮТейр), Finnair, UmAir, "Армавіа", "Азербайджанські авіалінії". "Ведуться переговори і з іншими компаніями щодо переходу в цей термінал", - зазначила О. ОЖИГОВА. Вона також додала, ціни на обслуговування в новому терміналі не змінювалися.

За даними аеропорту, площа терміналу складає 20685,6 кв. м. Пропускна спроможність: 900 пасажирів/год (на виліт) і стільки ж на приліт; у піковий період є можливість обслуговування до 1500 пасажирів/год (на виліт).

"Ми будуємо аеропорт міжнародного класу. Термінал "F" - це перший крок на шляху реалізації основної мети - створення великого авіавузла, який дозволить вийти на кардинально новий якісний рівень обслуговування авіакомпаній і пасажирів", - приводять в аеропорту слова гендиректора "Борисполя" Бориса ШАХСУВАРОВА.

Понад 20 авіакомпаній здійснюватимуть рейси з нового терміналу "F" в «Борисполі»

Понад 20 авіакомпаній здійснюватимуть рейси в/з нового терміналу "F" у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, переходять у новий термінал компанії Finnair, Utair Ukraine, JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINES, UMair LTD, Austrian Airlines, МАУ, Lufthansa AG, S7 Airlines, Wizz Air Ukraine, Wizzair Hungary, Caspian Airlines, Armavia, Georgian Airways, Royal Jordanian, Nouvel Air Tunisie, Belavia, Germanwings, Turkmenistan Airlines, Adria Airways, Air Malta, State Transport Company "Russia", Air Baltic.

«Найближчим часом на новий термінал" Борисполя "буде переведено понад 40% усіх міжнародних пасажиропотоків аеропорту. Це дасть змогу значно збільшити пропускну спроможність головних повітряних воріт країни і забезпечити комфортні умови обслуговування пасажирів», - зазначив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

ЖКГ

Українці оплатили ЖКП на 103,2%

Жителі України у січні-вересні поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 21,7 млрд. грн., що складає 103,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП був у Вінницькій, Кіровоградській, Київській і Сумській областях (109,6-115,6%), найнижчий - в Севастополі, Одеській області, Києві і Волинській області (70,7-98,3%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні збільшилися на 9,7% порівняно з вереснем 2009 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год) склали 204,5 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у вересні зменшилася на 1,6% порівняно з серпнем поточного року і на початок жовтня склала 9 млрд. 656,1 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за усі послуги склав 4,1 місяця. Зменшення заборгованості відбулося у 15 регіонах країни.

Агро

В Україні виробництво соняшникової олії в 2010-2011 МР становитиме 3 млн. тонн – «Укролія»

Виробництво соняшникової олії в Україні в 2010-2011 маркетинговому році становитиме близько 3 млн. тонн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор асоціації «Укролія» Степан КАПШУК.

«Ми очікуємо, що цього року буде зібрано понад 7 млн. тонн соняшнику, відповідно, цього маркетингового року, якщо все буде нормально й не буде катаклізмів і втручань, буде вироблено близько 3 млн. тонн олії з соняшнику врожаю 2010 року», – сказав він.

За прогнозами асоціації, експорт соняшникової олії цього МР становитиме 2,5-2,6 млн. тонн.

С.КАПШУК додав, що сезон почався на 2-3 тижні раніше – 1 вересня. У вересні заводи виробили 166 тис. тонн олії (з урахуванням переробки соняшнику врожаю 2009 року) й ще близько 300 тис. тонн олії – в жовтні.

Цукрові заводи виробили майже 1 млн. тонн бурякового цукру – «Укрцукор»

Цукрові заводи України за даними на 28 жовтня ц.р. виробили 950,7 тис. тонн цукру з буряків урожаю 2010 року проти 705,2 тис. тонн, вироблених на цю ж дату в 2009 році.

Такі оперативні дані УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, на вказану дату на цукрові заводи надійшло 9,88 млн. тонн цукрових буряків (у заліковій вазі) проти 6,36 млн. тонн на аналогічну дату 2009 року.

На 28 жовтня ц.р. заводами перероблено 8,28 млн. тонн буряків (у 2009 р. – 5,47 млн. тонн).

Наголошується, що цукристість буряків нижча за торішній показник і становить 15,21% (у 2009 р. – 16,8%).

За інформацією асоціації "Укрцукор", до переробки буряків приступив 71 цукровий завод (у 2009 р. – 54 заводи). На сьогодні працює 61 завод (у 2009 р. – 47), припинили роботу 3 заводи (2 – у Вінницькій області, 1 – у Київській) і 7 заводів уже завершили виробництво.