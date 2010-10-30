У США попереджені теракти з використанням бомб, закладених у посилках

У США спецслужбам вдалося попередити нові теракти з використанням бомб, закладених у посилках.

Як передає Deutsche Welle, підозрілі пакети, відправлені, ймовірно, з Ємену, були знайдені у вантажних літаках в аеропортах Дубаю і Великої Британії. Вони були адресовані єврейським організаціям в Чикаго.

Президент США Барак ОБАМА заявив, що у перехоплених посилках знаходилася вибухівка (за інформацією американських ЗМІ - пентрит), що становило терористичну загрозу для Сполучених Штатів. Б.ОБАМА непрямо поклав відповідальність за спробу теракту на єменський філіал "Аль-Каїди". Це угруповання вважається також організатором невдалого нападу на американський пасажирський літак у Детройті в 2009 році.