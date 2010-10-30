ГОЛОВНЕ на 30 жовтня

Головні події першої половини сьогоднішнього дня

Вибори

В Україні сьогодні “день тиші” перед місцевими виборами. Згідно з виборчим законодавством, опівночі з п`ятниці на суботу за місцевим часом набуває чинності заборона на будь-які види передвиборної агітації.

Ця доба "тиші" дається виборцям для того, щоб вони могли прийняти рішення про свій вибір свідомо, без будь-якого впливу чи тиску.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбудуться 31 жовтня 2010 року.

ПЕК

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН визнав, що з деякими умовами контракту на закупівлю газу українська сторона може не погоджуватися. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи результати своїх переговорів із прем`єром Росії 27 жовтня у Києві.

«Володимир Володимирович (ПУТІН - УНІАН) погодився, що є певні моменти в цьому контракті, які можуть викликати обґрунтовані заперечення української сторони. Якщо так коротко говорити, напевно, це найголовніший результат тієї частини переговорів, яка стосувалася газу», - сказав М. АЗАРОВ.

Він знову висловив задоволення результатом домовленості про те, що ціна газу на перший квартал 2011 року для України буде в розмірі 230-235 доларів за тисячу кубометрів.

Зокрема, зазначив прем`єр, в ході переговорів В.ПУТІН аргументував таку ціну тим, що для Білорусі ціна газу становитиме 227 доларів за тисячу кубометрів.

"230 краще, ніж сьогоднішні 260. Але це потрібно закріпити, коли ми будемо домовлятися про перегляд контракту», - заявив український прем`єр.

Крім того він зазначив, що під час обговорення ціни на газ на перший квартал 2011 року В.ПУТІН не висував жодних вимог в обмін на зниження ціни - як то: вступу до Митного союзу або Єдиного економічного простору. «Таких умов російська сторона нам не висувала, хоча, безумовно, ми обговорювали можливі форми інтеграції та кооперації. Але ніяких ультиматумів, умов такого типу не звучало», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що Україна буде продовжувати наполягати на перегляді контракту.

«Рано чи пізно ми вийдемо на перегляд цього контракту. Терпіння у нас вистачить, наполегливості теж вистачить», - сказав прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня М.АЗАРОВ заявив, що Україна і РФ створять робочу групу з перегляду газових контрактів від 2009 року.

«Учора вперше голова уряду Росії погодився створити робочу групу, і така група буде створена. Ми конкретно з ним переговорили, що в контракті нас не влаштовує. Я сказав, що нас все влаштовує, тільки він не рівноправний. Тому з цієї позиції ми повинні його переглянути», - сказав М.АЗАРОВ.

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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв голові уряду Росії Володимиру ПУТІНУ накрити стіл після перегляду газових контрактів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

Говорячи про причини відмови прем`єр-міністрів двох держав брати участь у прийомі, влаштованому на честь В.ПУТІНА, М.АЗАРОВ сказав, що вони «не прихильники такого способу проводити час», і вирішили не йти на прийом, а попрацювати.

Разом з тим, М. АЗАРОВ пообіцяв влаштувати банкет після перегляду газових контрактів. «Я тоді накрию стіл - це 100%!» - сказав він.

Також, відповідаючи на запитання, чи не розповів йому російський колега в ході переговорів 27 жовтня про причини свого, як помітили журналісти, поганого настрою і синяка, який проступав крізь грим на обличчі В.ПУТІНА, український прем`єр заявив, що не помітив особливих змін на обличчі російського колеги.

«Навіть якщо б я побачив синець на обличчі державного діяча, я б про це ніколи не сказав. Володимир Володимирович нормально виглядав, я не помітив ніяких там особливих зовнішніх змін. Я також не помітив, що у нього був поганий настрій», - заявив М.АЗАРОВ, додавши, що в ході розмови В.ПУТІН іноді жартував.

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Україна планує побудувати завод по розрідженню зрідженого газу з потужністю першої черги 5 млрд кубометрів на рік. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми почали підготовку до будівництва заводу по розрідженню зрідженого газу. Ми його побудуємо, і потужність його буде 5 млрд кубометрів газу як перша черга», - сказав М.АЗАРОВ.

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Україна не повною мірою задоволена підписаним протоколом із Російською Федерацією про транзит 25 млн тонн нафти за 5 років. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Підписано протокол. 25 млн тонн (нафти) на 5 років - це 5 млн (на рік - УНІАН). Це, звичайно, не ті обсяги, на які ми розраховували », - сказав М.АЗАРОВ.

І все ж він вважає це «кроком вперед».

Прем`єр при цьому підкреслив, що РФ досить довго вирішує питання про транзит нафти. Однак, за його словами, домовленість про транзит нафти з Азербайджану аж ніяк не слід розцінювати як відповідь України на безрезультатність у вирішенні питання щодо перегляду газових контрактів і транзиту нафти з Росією.

«Ні, звичайно, таких вимог наша сторона не висувала Росії, хоча ми тривалий період часу зверталися до російського керівництва, щоб отримати гарантії прокачування через наші нафтопроводи певної кількості нафти. З тих чи інших причин російська сторона вивчала це питання, але остаточну відповідь ми не отримували. Що робить в таких умовах господар? У нас труба (нафтогін Одеса-Броди - УНІАН), ми на ній повинні заробляти - прокачувати нафту. Яка різниця, куди її качати? Аби труба працювала. Ми чітко сказали нашим російським колегам: ви вирішуйте. Вам треба прокачувати нафту? То давайте пропозиції. Якщо ви нам не даєте пропозиції, ми будемо шукати інші джерела, але труба наша буде працювати», - заявив М. АЗАРОВ.

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Питання модернізації української газотранспортної системи буде обговорюватися у Брюсселі 22 листопада в форматі Україна - Європейський Союз - Росія. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу «Інтер».

"22 листопада у Брюсселі буде зустріч представників енергетичного бізнесу Європи... Достатня кількість країн буде представлена, за участю України, Європейського союзу і Росії. Це буде перша тристороння зустріч, яка, на мій погляд, повинна дати відповідь, якими темпами, якими силами, якими ресурсами, і за участю яких сторін буде здійснюватися модернізація нашої ГТС", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту М.АЗАРОВА до Брюсселя 13-14 жовтня Європейська комісія погодилася із пропозицією України провести тристоронню зустріч Україна - ЄС - Росія з обговорення питання модернізації української ГТС.

Цю зустріч планується провести на рівні міністрів енергетики України Юрія БОЙКА і Росії Сергія ШМАТКА, за участю комісара ЄС із питань енергетики Гюнтера ЕТТІНГЕРА.

Авіапром

Азербайджан зацікавлений у придбанні продукції українських авіабудівних підприємств. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи переговори з Президентом Азербайджану Гейдаром АЛІЄВИМ.

Український прем`єр зазначив, що мова йде, перш за все, про вертольотобудування.

«АЛІЄВ каже: це прекрасна ідея, я готовий в це гроші вкласти. У вас є двигуни і фахівці, а мені потрібні вертольоти», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що перші віце-прем`єри двох країн уже отримали завдання опрацювати це питання і вийти з конкретними пропозиціями.

Регіони

У Хмельницькому з’явився сонячний годинник. Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором створення такого пристрою став ректор Хмельницького інституту соціальних технологій при Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» Михайло ЧАЙКОВСЬКИЙ.

Він разом із скульптором Василем КОРЧОВИМ втілили цю ідею.

Годинник виконано у вигляді жертовника, близько метра в діаметрі. На ньому висічений вислів українського філософа Григорія Сковороди: “З усіх втрат втрата часу найважча”.

Встановлено сонячний годинник біля Хмельницького інституту соціальних технологій.

Погода

31 жовтня на території України збережеться прохолодна й без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці, в Україні, крім сходу, місцями тумани. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 7-12° тепла, на крайньому заході, на півдні Криму та Одеської області до 15°; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

У столиці та Київській області невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

(УНІАН)