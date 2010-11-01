Анонс подій 1 листопада
08:29, 01 листопада 2010Різне
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Анонс на 01.22.2010 Клюєв и М.Хусейн проведуть 7-е засідання міжурядової українсько-сирійської комісії Прес-конференції міжнародних спостерігачів та експертів за підсумками місцевих виборів В Україні
Прес-конференції міжнародних спостерігачів на виборах в Україні.
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У прес-центрі «Нашої України» відбудеться заключний брифінг міжнародних спостерігачів на місцевих виборах в Україні.
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Біля офісу Партії реіонів відбудеться акція в підтримку закону про доступ до публічної інформації. Організатори акції: громадська кампанія Новий Громадянин, журналістский рух «Стоп Цензурі!».
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Під головуванням першого віце-прем`єр-міністра України Андрія Клюєва і міністра фінансів Сирійської Арабської Республіки Мухамеда Хусейна відбудеться Сьоме засідання Міжурядової українсько-сирійської комісії з питань торгово-економічного та технічного співробітництва.
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(УНІАН)
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