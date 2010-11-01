Мексика безкоштовно видаватиме візи українцям

Мексика ввела електронну систему одержання безкоштовних дозволів на в`їзд у країну терміном до 90 днів для українців з 1 листопада.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ.

29 жовтня відбувся 4-й раунд україно-мексиканських політичних консультацій на рівні заступників керівників зовнішньополітичних відомств.

Українську делегацію на консультаціях очолював заступник міністра закордонних справ Олександр Горін, мексиканську - заступник міністра Лурдес Аранда Бесаурі.

"Заступник міністра закордонних справ України подякував мексиканській стороні за введення з 1 листопада для громадян України - бізнесменів, туристів і транзитних пасажирів - електронної системи одержання безплатних дозволів на в`їзд у Мексику терміном до 90 днів", - сказано в повідомленні.

Предметом консультацій стало обговорення стану й перспектив розвитку двосторонніх україно-мексиканських відносин.

У ході консультацій було досягнуто домовленості про активізацію політичного діалогу між Україною й Мексикою на вищому рівні, а також про поглиблення взаємодії двох країн у рамках Організації об`єднаних націй та інших міжнародних організацій.

У повідомленні підкреслено, що під час зустрічі з керівництвом торговельної палати "Мексика - Україна" і представниками ділових кіл Мексики було обговорено перспективні напрямки двостороннього торгово-економічного співробітництва й реалізації спільних інвестиційних проектів.

Як повідомлялося, Мексика виступає