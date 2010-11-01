Ахметов: Україна не замішана в скандалах навколо Євро-20

Народний депутат, президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ переконаний, що Україна не замішана ні в яких скандалах, пов`язаних з проведенням Чемпіонату Європи по футболу 2012 року.

Про це він сказав сьогодні журналістам, коментуючи скандал в УЄФА навколо отримання Україною має рацію проводити Євро-2012, повідомили УНІАН в прес-службі «Шахтаря».

«Переконаний в тому, що Україна заслужила право провести Євро-2012 і я думаю, що, по великому-то рахунку, це просто розмови», - сказав Р.Ахметов.

Він підкреслив, що «якщо хтось щось говорить, то це потрібно довести в судах». «Тобто, принаймні, буде суд, і те рішення, яке він винесе, ми повинні поважати. Я переконаний в тому, що Україна не замішана ні в яких скандалах, ми зробили все можливе і неможливе, щоб гідно провести Євро-2012», - сказав Р.Ахметов.

При цьому він виразив упевненість, що Україна «гідно проведе Євро-2012, гідно зустріне гостей нашого міста, і всі будуть задоволені». «Ми по праву заслужили цей вибір», - відзначив народний депутат.

Він також переконаний, що у України не віднімуть право проведення яких-небудь матчів Євро-2012.

«Я упевнений, що всі українці заслужили, щоб Євро-2012 пройшло на дуже високому рівні, за самими кращими європейськими стандартами», - сказав Р.Ахметов.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що член правління футбольної асоціації Кіпру Спірос МАРАНГОС нібито має доказу підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення фіналу Євро-2012. С.Марангос стверджував, що в корупційній операції на суму 11 млн. євро замішено п`ятеро членів виконкому УЄФА.

У свою чергу, генеральний секретар УЄФА Джані ІНФАНТІНО заявив, що в УЄФА вважають безпідставними звинувачення в корупції при визначенні країн, які прийматимуть фінал Євро-2012.

29 жовтня УЄФА подав позови до судів Швейцарії і Кіпру до С.Марангосу у зв`язку зі все ще необгрунтованими і завдаючими збитку звинуваченнями, зробленими в пресі щодо голосування в 2007 році по вибору місця проведення фінальної частини Євро-2012.