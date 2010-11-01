У Києві вже немає районів

Рішення про ліквідацію районних рад з 31 жовтня ц.р. Київрада прийняла у вересні. Після прийняття рішення столична влада приступили до майнових питань. Треба було вирішити, що робити із майном ліквідованих органів, і як керувати столичними районами. На допомогу міській владі прийшов Кабмін, повідомляє Finance.ua.

Уряд подав на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до закону про столицю. Згідно з ним, у разі прийняття територіальною громадою або мерією рішення про ліквідацію райрад повноваження їх виконавчих органів припиняються з дня прийняття такого рішення. А право розпоряджатися майном і фінансовими ресурсами пропонується закріпити за мерією.

Замість райрад, згідно із розпорядженням Київської міськдержадміністрації, у кожному районі міста будуть створені районні виконавчі органи, підконтрольні КМДА. Їх структура і штат будуть затверджуватися головою райадміністрації за погодженням із головою КМДА.

На останній сесії міськради мерія передала майно районним виконавчим органам. При цьому КМДА доручено скласти список підприємств та організацій, які керуються районними держадміністраціями (РДА), а також узгоджений з комісіями Київради перелік повноважень із управління цими об`єктами. Ініціативи уряду і КМДА спрямовані на те, щоб під контроль виконавчої влади міста перейшло не тільки майно районів, але й самі райони.

Крім того, посилювати свій вплив у Києві виконавча влада буде шляхом зміни кадрів. Раніше перший заступник голови КМДА Олександр Попов заявляв про намір після місцевих виборів змінити деяких голів районних адміністрацій. Подейкують, Кабмін вже затвердив список кандидатів "на виліт". Серед них - голова РДА Дніпровського району Оксана Мисовська і голова Деснянської РДА Юрій Захаричев. На їх місце можуть бути призначені Олександр Шевчук (обіймав посаду голови Дніпровської РДА до 2006 р.) та Олександр Незнал, який сьогодні є першим заступником голови Голосіївської РДА.

В опозиції критично ставляться до рішення. "Міськрада делегувала райадміністраціям право керування районним майном, однак це майно не було передано мерії", - повідомила заступник голови фракції Блоку Віталія Кличка Наталя Новак. За її словами, Київрада передала райадміністраціям майно, не затвердивши його перелік. Депутат вважає, що так реалізується корупційна схема для зловживань з районною власністю. Відтепер міськими районами будуть управляти органи виконавчої влади, які, за словами Новак, в першу чергу "будуть відстоювати інтереси президента, а не киян".

Президент соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко припускає, що ліквідація районів була реалізована з метою уніфікації електорального поля. "Керуючи містом з посад глав адміністрацій, чиновники не будуть нести ніякої відповідальності перед киянами за прийняті рішення, посилаючись на вище начальство", - прогнозує в коментарі експерт. Для них, за словами експерта, це дуже зручна позиція.

У свою чергу для діючої влади ліквідація райрад - це можливість контролювати місто без проведення виборів, в ході яких виборці можуть не підтримати потрібних кандидатів.