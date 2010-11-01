Анонс на 2 листопада

* Відбудеться відкриття дводенної конференції "Підтримка тваринництва та ветеринарної служби в Україні AGR 42266". Організатори: Державний комітет ветеринарної медицини України Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України та Європейська федерація ветеринарних лікарів. Учасники: І. Бісюк, голова Держкомітету ветеринарної медицини України; О. Рудь, голова Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України; Е. Бедерт, представник Європейської комісії, TAIEX та ін. планується брифінг для ЗМІ.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Міжнародна конференція на тему: «Політика енергозбереження: досвід Норвегії». Організатор: парламентський Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки спільно з ВГО «Інститут демократії та соціальних процесів» за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні.

* Відбудеться засідання Громадської колегії Держкомпідприємництва, присвячене підготовці пропозицій до Митного кодексу України. Участь у колегії візьмуть представники асоціацій і галузевих рад різних сфер підприємницької діяльності, підприємці, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, керівництво Держкомпідприємництва; керівництво Держмитслужби. За підсумками засідання Громадської колегії заплановано брифінг голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського.

* Прес-конференція за підтримки Американського інституту в Україні на тему: «Вся політика локальна: Соціальний розвиток України на місцевому рівні». Учасники: Джеймс Дж. Джатрас, заст.директора АІУ; Олексій Кисельов, співзасновник МФ «Єдиний Світ»; Віталій Кулик, директор «Центру досліджень проблем громадянського суспільства». Теми: Способи\підходи до вдосконалення місцевого управління в Україні через підвищення місцевої та регіональної підзвітності обраних чиновників; Заява колишнього спікера Палати представників США Т.О`Ніла, що "вся політика локальна" може бути корисна для поліпшення певних елементів народжуваної демократії в України, особливо щодо децентралізації деяких питань регіонального та місцевого значення; Твердження про те, що існують свого роду договірні відносини між виборцями і вибраними чиновниками і це має найважливіше значення для представницької демократії на всіх рівнях; Громадська безпека - боротьба проти корупції і злочинності: верховенство закону і особистих, сімейних та громадських безпек.

* Прес-конференція, присвячена одній із найбільших операцій на світовому страховому ринку, злиття двох світових лідерів MetLife і Alico. У ході прес-конференції буде розкрита інформація про структуру операції та її вплив на український ринок. Учасники: Мілан Фітко, голова Правління і ген.директор «Аліко України»; Димитр Крисанов, заступник ген.директора «Аліко України»; Андрій Пікула, перший заступник голови Правління «Аліко України»; Наталія Гудима, президент Ліги страхових організацій України.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться розширене засідання робочої групи «Національні проекти» Комітету з економічних реформ.

* Брифінг голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н.Королевської про реєстрацію законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» щодо формування споживчого кошика».

* Засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: Проект Закону про ринковий нагляд і контроль продукції; Проект Закону про недопущення до України небезпечної продукції; Проект Закону про промислову безпеку та ін.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98