Головне на 1 листопада

Кабінет Міністрів України створив робочу групу з питань добудови об`єктів незавершеного житлового будівництва й стимулювання споживачів до придбання таких об`єктів.

Про це йдеться в розпорядженні №2038-р від 27 жовтня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, головою робочої групи затверджено віце-прем`єр-міністра Віктора ТИХОНОВА.

Кабмін доручив голові робочої групи затвердити її персональний склад і план заходів щодо добудови об`єктів незавершеного житлового будівництва та стимулювання споживачів до придбання таких об`єктів.

До складу робочої групи, окрім її голови, увійшли заступник міністра Кабінету Міністрів, заступники міністра регіонального розвитку та будівництва, міністра фінансів, міністра економіки, міністра юстиції, голова Державної іпотечної установи, голови правління ВАТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Родовід Банк» (за згодою), голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, заступник голови Федерації профспілок України (за згодою), голова ЦК профспілки працівників молодіжних житлових комплексів і комітетів місцевого самоврядування (за згодою), заступник голови спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

На даному етапі переговори про створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» проходять спокійно.

Про це вчора на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Йде серйозна робота за оцінкою активів. Ясно, що та сторона і наша сторона хочуть знайти найбільш оптимальні умови для цього, причому ніхто нікуди нікого не квапить. У нас є час, і ми спокійно працюємо в цьому напрямі», - сказав Н.Азаров.

За попередніми даними, річна інфляція в зоні євро у жовтні 2010 року (жовтень- 2010 до жовтня- 2009) складе 1,9%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У вересні 2010 року річна інфляція складала в єврозоні 1,8%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС- 27) - 2,2%.

Уряд вивчає можливість створення фонду кредитування за участю держави і комерційних банків для збільшення об`ємів і здешевлення кредитів аграріям.

Про таку ініціативу йде мова в листі Асоціації українських банків (АУБ) на адресу комерційних банків, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Суть механізму полягає в тому, що "держава надає банкам пільгові кредити для кредитування селян. Комбанки, у свою чергу, об`єднують цей дешевий ресурс з власними дорожчими коштами, і видають кредити виробникам, при цьому середня ставка за такими кредитами буде значно нижча за ринкову (за рахунок дешевих державних позик)".

АУБ має намір вивчити думку і зібрати пропозиції банкірів щодо запропонованого механізму.

Україна і Сирія завершують роботу над угодою про вільну торгівлю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців, про це під час засідання українсько-сирійського бізнес-форуму повідомив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

"Ми з подальшими надіями усвідомлюємо, що Сирійська Арабська Республіка працює з Україною в режимі найбільшого сприяння. Дуже важливо, що сторони перейшли на фінішну пряму у завершенні роботи над Угодою про зону вільної торгівлі і підписання її найближчим часом", - зазначив А.КІНАХ.

Угода про вільну торгівлю, переконаний А. КІНАХ, дозволить збільшити об`єми традиційного експорту з України в Сирію продуктів харчування, мінеральних добрив, прокату і труб.

У Київській міськдержадміністрації сьогодні офіційно представили нового начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Володимира ФЕДОРЕНКА (донині був в.о. начальника метрополітену).

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, його представив на розширеному засіданні колегії столичної держадміністрації перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

О. ПОПОВ підкреслив важливість завдань, які стоять перед В. ФЕДОРЕНКОМ.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло виробникові сільськогосподарської продукції Mriya Agro Holding Public Limited (далі - "Мрія") довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній і національній валюті на рівні "B-", прогноз по довгострокових РДЕ - стабільний.

Про це сказано у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, Fitch також присвоїло планованим облігаціям "Мрії" на суму 300 млн. дол. очікуваний рейтинг "B-" і очікуваний рейтинг зворотності активів "RR4". Фінальні рейтинги будуть присвоєні облігаціям після отримання остаточної документації, яка повинна відповідати інформації, отриманій Fitch раніше.

У повідомленні вказують, що довгострокові РДЕ показують бізнес-ризики "Мрії" вище за середній рівень, зважаючи на сильну циклічність і сезонність сільськогосподарської продукції, залежність компанії від одного географічного регіону України, її відносно невеликий розмір, а також ризик виконання, пов`язаний з планами швидкого зростання у менеджменту. У той же час ці чинники згладжуються довгостроковими перспективами зростання сільськогосподарського сектора в Україні і високими урожаями у "Мрії" до порівнянних компаній і фермерських господарств. Урожаї у "Мрії" обумовлені вертикальною інтеграцією компанії в сегменти обробки насіння і складських потужностей, адекватним плануванням по сільськогосподарських культурах і економією на масштабі.

Рейтинги також враховують диверсифікацію "Мрії" за різними сільськогосподарськими культурами і її присутність у Західній Україні, де кліматичні умови є стабільнішими для вирощування сільськогосподарської продукції, ніж в інших регіонах країни. Такі чинники скорочують потенційну волатильність обсягів виробництва, врожайності сільськогосподарських культур і оборотного капіталу, обумовлену чинниками поза контролем менеджменту, наприклад несприятливими погодними умовами і/або різкими змінами реалізаційних цін.

Фінансовий ризик у групи оцінюється як середній для присвоєного рівня рейтингів. "Наскільки відомо Fitch, надходження за облігаціями на суму 300 млн. дол. будуть спрямовані на фінансування плану швидкого розширення, що, ймовірно, зумовить негативний вільний грошовий потік як мінімум у 2010-2011 рр., а також будуть використані для рефінансування існуючих банківських кредитів" - сказано у повідомленні.

Сирія пропонує Україні створювати спільні банки, щоб забезпечити сприятливіші умови для розвитку двосторонньої співпраці та спільної роботи українських і сирійських підприємств і бізнесменів.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією виступив голова делегації Сирії, міністр фінансів країни Мухаммед АЛЬ ХУСЕЙН у ході VІІ засідання українсько-сирійського міжурядового комітету.

«Нам необхідно створювати спільні підприємства, а також спільні банки для того, щоб фінансові потоки йшли через них, і для того, щоб зміцнити товарооборот. Ми закликаємо бізнесменів до створення спільних банків», – сказав М.ХУСЕЙН.

Він також пообіцяв, що уряд Сирії надаватиме всебічну підтримку в цьому напрямку.

(УНІАН)