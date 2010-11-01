Курс НБУ на 02.11.10

Офіційний курс НБУ на 02.11.10100 USD - 791.7700 (1 листопада - 791.1000)100 EUR - 1102.6189 (1 листопада - 1096.2273)10 RUR - 2.5729 (1 листопада - 2.5700)Облікові курси банківських металів на 02.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107799.49 (1 листопада-105750.29)961 XAG 10 Срібло-1972.30 (1 листопада-1895.48)962XPT10Платина-136026.09(1 листопада-133142.13)964XPD10Паладій-51860.94 (1 листопада-49760.19)

Офіційний курс НБУ на 02.11.10 100 USD - 791.7700 (1 листопада - 791.1000) 100 EUR - 1102.6189 (1 листопада - 1096.2273) 10 RUR - 2.5729 (1 листопада - 2.5700) Облікові курси банківських металів на 02.11.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107799.49 (1 листопада-105750.29) 961 XAG 10 Срібло-1972.30 (1 листопада-1895.48) 962XPT10Платина-136026.09(1 листопада-133142.13) 964XPD10Паладій-51860.94 (1 листопада-49760.19)

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