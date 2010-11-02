Японія тимчасово відкликає свого посла у Росії

Японія тимчасово відкликає свого посла в Росії через візит президента РФ Дмитра Медведєва на Курильські острови. Про це 2 листопада на прес-конференції заявив голова японського МЗС Сейдза Маехара.

Крім того, напередодні прем'єр-міністр Японії Наото Кан висловив "співчуття" з приводу візиту Медведєва на Курили, а міністр закордонних справ Японії викликав посла Росії Михайла Білого і передав йому протест японської сторони.

Медведєв відвідав найпівденніший острів Великої Курильської гряди Кунашир 1 листопада.