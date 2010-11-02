Головне на 2 листопада

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні 3 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Сьогодні має приїхати місія, і завтра ми починаємо працювати. Візит добре підготовлено, ми проводили багато консультацій», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Він відзначив, що принципових розбіжностей між Україною і МВФ на сьогодні не існує, а є низка питань, які вимагають технічного врегулювання. «Залишилися питання, які потрібно узгоджувати на технічному рівні», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА відвідає Україну для проведення дискусії щодо першого кредиту stand-by, схваленого у липні цього року.

Нагадаємо, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми властей з економічної розбудови і реформ.

Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти передбачається залучити під ставку 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується у грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.

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Міністерство фінансів України веде переговори з російськими банками про перехід на рублі при оплаті операцій у зовнішній торгівлі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

Він відзначив, що минулого тижня (27 жовтня – УНІАН) під час засідання українсько-російського міжурядового комітету з торговельно-економічної співпраці під головуванням прем`єр-міністрів двох країн порушувалося питання про перехід на рублі.

«Прем`єр-міністр вже півроку працює по цій темі, і я працюю. Я думаю, що наступного року вже можна чогось очікувати. Зараз я веду переговори і з банком ВТБ, і “Внєшекономмбанком”, це системна робота», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Банки



Кількість збиткових банків в Україні за січень-вересень 2010 року скоротилася на 35% і на 1 жовтня склала 41 банк (на 1 жовтня 2009 року - 65 банків), сумарний збиток яких склав 13,104 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Чистий прибуток отримали 135 зі 176 банків, загальна сума якого склала 3,104 млрд. грн.

Шість найбільших банків сконцентрували 70%, або 9,122 млрд. грн., з отриманого банками збитку, а 12 найбільших банків - 62% чи 1,931 млрд. грн., з отриманого прибутку.

Як повідомляв УНІАН, сальдований негативний результат у банківській системі України за січень-вересень склав 9,999 млрд. грн., що більш ніж у 2 рази менше, ніж за відповідний період 2009 року.

Довідка УНІАН. На 1 жовтня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у трьох з них працює тимчасова адміністрація НБУ. У стані ліквідації перебувають 18 банків.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9550/7,9620, до 12:00 ціни виросли до 7,9595/7,9670. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9605/7,9660 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2583/0,2587, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2586/0,2588. До закриття ціни досягли рівня 0,2587/0,2589. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,7675 (- 0,1025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3960/1,3962, а до 15:00 виросли до 1,4027/1,4029. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0970/11,1090, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,1220/10,1365. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли денного максимуму 11,1665/11,1785.

ПЕК



ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» закликає підприємства ТКЕ сплатити заборгованість за природний газ, спожитий упродовж минулого опалювального сезону 2009-2010 рр., і своєчасно оплачувати поточне споживання газу в опалювальному сезоні 2010-2011 рр.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що станом на 1 листопада 2010 року заборгованість теплопостачальників перед ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ становить понад 1,75 млрд. грн. (рівень оплати – 83%). Крім того, борг АЕК «Київенерго» за цей період становить 743,8 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 80%).

Значну заборгованість за 2009-2010 рр. накопичили підприємства ТКЕ Донецької (420,75 млн. грн.), Луганської (240,16 млн. грн.), Дніпропетровської (223,26 млн. грн.), Харківської (163,5 млн. грн.) і Одеської (129,47 млн. грн.) областей.

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ - у підприємств ТКЕ Закарпатської (53%), Луганської (54%), Житомирської (69%) областей і м. Севастополя (64%).

Впродовж нового опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) теплозабезпечуючі підприємства вже заборгували ДК «Газ України» понад 0,8 млрд. грн.

ДК «Газ України» нагадує, що відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 р. №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», постачання природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати. Повні розрахунки за газ є умовою виділення теплозабезпечуючим підприємствам планових обсягів газу.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями Закону України від 02.06.2005 р. №2633-IV «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання в регіонах покладена на органи місцевого самоврядування.

Наявність заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

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Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» у вівторок, 2 листопада, обмежило газопостачання ТЕЦ АК «Київенерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Київенерго».

Згідно з повідомленням, у результаті падіння тиску газу на входах в ТЕЦ виробництво електричної енергії на ТЕЦ-5 знизилося на 100 МВт – до 340 МВт/годин, на ТЕЦ-6 – на 80 МВт, до 360 МВт/годин. При втраті електричного навантаження на теплоелектроцентралях вимушено знизилися й показники виробленої теплової енергії. Таким чином, температура теплоносія на ТЕЦ-5 вже впала на 5 градусів Цельсію і становить 60 градусів за нормативного рівня 65 градусів, на ТЕЦ-6 – на 1 градус, до 64 градусів.

Як відзначає прес-служба, обмеження газопостачання обумовлене заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ.

«Несплата споживачами АК «Київенерго» боргів за спожиту теплову й електричну енергію, а також невідшкодування КМДА різниці в тарифах на тепло призвели до обмеження газу на ТЕЦ», – сказано в прес-релізі.

За даними компанії, нині заборгованість КМДА перед «Київенерго» з різниці в тарифах становить 860 млн. грн., а загальний борг усіх споживачів компанії становить 1,7 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії перед ДК «Газ України» за природний газ становить майже 743 млн. грн.

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Постачальники зрідженого газу в Україну стануть відомі через декілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив керівник робочої групи з національних проектів Комітету економічних реформ Владислав КАСЬКІВ.

Він зазначив, що терміни визначення постачальників дещо затягнулися, оскільки Україна отримала нову пропозицію.

"Ми дійсно хотіли до 1 листопада зрозуміти усі канали постачань газу на термінал, але, враховуючи те, що у нас з'явилися додаткові цікаві пропозиції і можливості, ми узяли ще деякий час на вивчення ситуації і сподіваємося, що у рамках декількох тижнів ми з цим остаточно визначимося", - сказав В. КАСЬКІВ.

За його словами, на сьогодні Україна розглядає 7-8 пропозицій і існує можливість диверсифікувати постачання. "У нас є цілком реальна можливість диверсифікувати ці постачання, тобто не замикатися на одному каналі", - сказав В. КАСЬКІВ.

При цьому він сказав, що завод з розрідження газу будуватиметься в комплексі з терміналом з його приймання. "Це буде єдиний комплекс", - підкреслив В. КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна планує побудувати завод з розрідження зрідженого газу потужністю першої черги 5 млрд. кубометрів на рік.

За словами експерта енергетичних програм з нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Владимира ОМЕЛЬЧЕНКА, нині вартість зрідженого природного газу на 30% нижча, ніж трубопровідного.

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Ціна нафти 2 листопада росте на фоні оптимістичних макроекономічних даних з Китаю і США, а також надій інвесторів на ухвалення ФРС заходів щодо стимулювання національної економіки після запланованого на 2-3 листопада засідання регулятора.

Вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку виросла на 0,45 долара, або на 0,54% - до 83,4 долара за баррель.

Ціна грудневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent збільшилася на 0,28 долара, або на 0,33% - до 84,9 долара за баррель, повідомляє Bloomberg.

Позитивний вплив на динаміку нафтових ф`ючерсів зробили також дані про те, що індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США у жовтні зріс на 2,5 пункту в порівнянні з вереснем - до 56,9%, що перевершило очікування аналітиків.

Крім того, позитивний настрій інвесторів продовжують підтримувати дані з Китаю, згідно з якими індекс менеджерів по закупівлях (PMI) в промисловості виріс в жовтні на 0,9 процентного пункту в порівнянні з вереснем і склав 54,7%.

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Україна і Білорусь підписали угоду про транзит венесуельської нафти через нафтопровід «Одеса-Броди».

Про це УНІАН повідомив посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО.

Він відзначив, що угода була підписана у п`ятницю, 29 жовтня на рівні заступників міністрів енергетики двох країн.

«Угода підписана між міністерствами енергетики. Суть полягає в тому, що венесуельська нафта, яка надходитиме до Одеси, прокачуватиметься в аверсному режимі через «Одеса-Броди». У листопаді планується прокачати 80 тисяч тонн. А наступного року йдеться про 8 млн. тонн», - сказав В.ВЕЛИЧКО.

При цьому він відзначив, що рішення питання про тариф транзиту перебуває в компетенції господарюючих суб`єктів.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня ц.р. міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом “Одеса – Броди” до Білорусі буде здійснено наприкінці листопада.

Зараз венесуельська нафта, яку купує Білорусь, ввозиться танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну. Україна надає знижку у розмірі 20-40% на причальний збір при транзиті нафти до Білорусі, при цьому тариф на перевезення нафти залізницею становить 0,27 долара за 10 т/км.

У 2011 році планується налагодити транзит нафти до Білорусі нафтопроводом «Одеса-Броди».

ОПК

У травні 2011 року підводний човен "Запоріжжя" повинен увійти до бойового складу Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це заявив начальник штабу - перший заступник командувача ВМС ВСУ контр-адмірал Юрій ІЛЬЇН в інтерв'ю телерадіокомпанії "Бриз", повідомили УНІАН в Департаменті преси і зв'язків із ЗМІ Міністерства оборони.

За його словами, у грудні поточного року почнуться швартові випробування підводного човна "Запоріжжя", а в травні 2011 року - ходові випробування, після яких підводний човен увійде до бойового складу Військово-морських сил ЗСУ.

***Підводний човен "Запоріжжя" був спущений на воду у Ленінграді в 1970 році. До 1990 року був у складі ВМФ СРСР. Україна отримала підводний човен у період розподілу Чорноморського флоту. Ремонт підводного човна "Запоріжжя" триває з 1991 року. На 18 лютого 2010 року субмарина була готова на 92%.

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Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 2040-р від 25 жовтня 2010 року погодився з пропозицією Міністерства промислової політики щодо утворення спільного російсько-українського підприємства за участю державного авіабудівного концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ОАК, Росія).

Текст відповідного документа розміщено на сайті Кабміну.

При цьому Міністерству промислової політики і Фонду державного майна доручено здійснити в установленому порядку організаційні заходи, пов`язані з утворенням зазначеного підприємства і його державної реєстрацією.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня п.р. міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНІКОВ під час міжнародного авіасалону «АвіаСвіт-ХХІ» повідомив, що договір про створення українсько-російського авіапромислового спільного підприємства має бути підписаний 24 жовтня. Міністр відзначив, що пайова участь в СП буде паритетною.

27 жовтня п.р. у Києві була підписана угода про створення спільного підприємства між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК) і українським державним авіабудівним концерном «Антонов».

Довідка УНІАН. До складу державного авіабудівного концерну «Антонов» входять ДП «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

До складу ОАК входять АХК «Сухий», зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім. Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" тощо.

Транспорт



Міністерство транспорту і зв`язку України розглядає можливість впровадження системи GPS -моніторингу для контролю за кожним окремим автобусом в режимі реального часу і дисципліни водіїв щодо дотримання режиму праці і відпочинку, швидкісного режиму, розкладу руху.

Як повідомляє УНІАН прес-служба міністерства, про це говорили на нараді з автоперевізниками, яка відбулася під головуванням заступника міністра Олексія БАРАНОВА.

Згідно з повідомленням, система GPS -моніторингу роботи пасажирських автоперевізників, що здійснюють перевезення в міжміському сполученні, дозволить впливати на безпеку перевезень і якість роботи кожного перевізника.

Як підкреслив заступник міністра, миттєве отримання оперативної інформації про стан рухомого пасажирського автобуса дозволяє контролювати якість послуг, які надають перевізники у рамках затвердженого паспорта маршруту. "Відповідність руху і зупинок транспортного засобу заданому маршруту і його швидкісні параметри можуть стати тими точками, за якими можна контролювати безпеку пасажирських перевезень у міжміському сполученні, режим праці і відпочинку водія і його швидкісний режим", - зазначив О. БАРАНОВ. Він нагадав, що за статистикою 85% загиблих і 70% травмованих постраждали в результаті ДТП, які сталися на дорогах міжміського сполучення.

Учасники наради прийшли до згоди про необхідність подальших широких консультацій з перевізниками для ухвалення узгодженого рішення і подальших кроків з впровадження системи GPS -моніторингу.

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Міністерство транспорту і зв'язку України посилить перевірки готовності пасажирського автотранспорту до роботи в зимовий період.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, з 9 по 27 листопада 2010 року буде реалізовано комплекс профілактичних заходів на автомобільному транспорті «Перевізник-зима-2010».

Крім профілактичних заходів – роз'яснювальної роботи, буде проведено спільні позапланові перевірки автомобільних перевізників, водії яких упродовж цього року скоїли серйозні дорожньо-транспортні події або допустили грубі порушення правил дорожнього руху.

Для цього будуть створені спільні робочі групи з числа працівників ДАІ ГУМВС, УМВС і територіальних управлінь Головавтотрансінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, Києві і Севастополі.

Комплексом заходів «Перевізник-зима-2010» передбачена перевірка суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів на підставі виданих ліцензій, характеристики автобусів, використовуваних для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, а також порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів, і т.п.

При перевірках технічного стану автобусів, особливо тих, які експлуатуються в гірській місцевості, увага буде сконцентрована на їх готовності до роботи в зимовий період, справність запасних виходів, укомплектованості засобами пожежогасіння, нормативах пробігу автобусів з початку експлуатації, фактах встановлення додаткових місць для сидіння пасажирів тощо.

Нагадаємо, згідно з рішенням позачергової колегії Міністерства транспорту і зв'язку щодо підвищення безпеки на транспорті, що відбулася 21 жовтня ц.р., Департамент безпеки в області спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація безпеки дорожнього руху» організовує проведення з 15 по 21 листопада 2010 року Тижні безпеки дорожнього руху.

(УНІАН)

