Янукович змінив склад української частини комісії щодо ЧФ РФ

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ частково змінив склад української частини Українсько-російської міждержавної комісії.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Зокрема, Президент вивів зі складу комісії Володимира ХАНДОГІЯ, увільнивши його від виконання обов`язків голови української частини підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ увів до складу комісії заступника глави Адміністрації Президента України Андрія ГОНЧАРУКА, заступника міністра закордонних справ України Руслана ДЕМЧЕНКА, поклавши на нього виконання обов`язків голови української частини підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України, а також генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення Дмитра САЛАМАТІНА.