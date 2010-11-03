Анонс на 3 листопада

* В Києві о 14-30 за адресою: вул.Банкова, 2, відбудеться пікетування засідання Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України щодо розгляду питання про відселення з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповіднику низки музеїв державної та комунальної власності.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.



* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.



* Відбудеться Міжнародна конференція Асоціації «Український Ядерний Форум». У Конференції візьмуть участь засновники Українського Ядерного Форуму, представники Європейського Форатома, МАГАТЕ, Європейської Комісії, ВАО АЕС, концерну «Росенергоатом» і т.п. Будуть обговорюватися питання міжнародного співробітництва у сфері мирного використання атомної енергії, стану ядерної безпеки і програми з підвищення безпеки АЕС, перспективи розвитку ядерно-промислового комплексу України до 2020 року і т.п. Прес-конференція президента Українського Ядерного Форуму, президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського та керівника Європейського Форатома Ганса Кортевега.



* Круглий стіл на тему: «Спрощення дозвільних процедур у будівництві». Учасники: президент Асоціації "Експертні організації України" Віталій Самарський, член ради Асоціації "Експертні організації України" Володимир Якимчук; виконавчий директор Української Будівельної Асоціації Сергій Грабар, віце-президент Асоціації "Будівельників залізничних доріг Україна" Анатолій Худолій; перший заступник голови Ради Асоціації "Українське об'єднання проектних організацій" Олександр Луганов; генеральний директор Об'єднання страховиків "Будівельний страховий пул" Ірина Окаянюк. Організатори - Асоціація "Експертні організації України"; Українська Будівельна Асоціація; Асоціація "Будівельників залізничних доріг України"; Асоціація "Українське об'єднання проектних організацій"; Об'єднання страховиків "Будівельний страховий пул".



* Круглий стіл на тему: "Енергоефективність - примарна економія". Організатор - діловий будівельний тижневик "Будівельні новини". Питання: Чи варто говорити про енергоефективність, коли в багатьох містах України не проводилась санація інженерних мереж? Коли і яку вигоду отримає кінцевий споживач від впровадження програм з енергоефективності? Від теорії до практики. Досвід впровадження програм з енергоефективності в Україні. Який будинок можна вважати енергоефективним? І чи будуються такі будинки в Україну? та ін. Запрошені: Євген Карапузов, заст.директора компанії "Хенкель Баутехнік (Україна)" з технічних питань; Артур Праховник, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту; Флоріан Ламмаєр, керівник "Проекту пасивний будинок" та ін



* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Незалежній профспілці гірників України - 20 років». Про шляхи становлення профспілки, її здобутки та перспективи розкажуть: голова НПГУ, народний депутат Михайло Волинець, перший заст . голови НПГУ Анатолій Акімочкин, голова обласного об'єднання НПГУ Західного Донбасу Віктор Грек, голова місцевої організації НПГУ м. Димитров і Красноармійського району Донецької області Анатолій Пірха. Вже 20 років шахтарі відстоюють свої права і забезпечують собі соціальні гарантії через Незалежну профспілку гірників України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 253-85-43. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Відбудеться відкриття виставки спортивних товарів і послуг, а також презентація проектів на підтримку шкільного та масового спорту. Робота виставки приурочена до проведення парламентських слухань щодо становища молоді в Україні на тему «Молодь за здоровий спосіб життя». У відкритті виставки візьмуть участь: заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко, голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич, керівники Асоціації спортивної індустрії України.



* Прес-конференція на тему: "Підсумки діяльності банківської системи України за дев'ять місяців 2010 року". Теми: Стан і перспективи української банківської системи; Посилення адміністративного тиску на українські банки; Суд між банками і НБУ про скасування Постанови № 273. Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради АУБ, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків.



* Міжнародний Фонд Блейзера проведе черговий Круглий стіл на тему: «Ризики розвитку світової економіки: чого очікувати України?». Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор МФ Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАНУ; Іскандер Хісамов, президент «Реформаторського клубу»; Володимир Фесенко, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, Андрій Блінов, головний редактор ділового журналу «Експерт -України »; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу«Гардарика»; Ольга Парієнко, начальник відділу аналітики та моніторингу Департаменту інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ; Юрій Гаврилечко, директор департаменту соціологічних досліджень Фонду суспільної безпеки.



* Прес-конференція на тему: «Місія МВФ знову в Києві: чи отримає Україна черговий транш?». Учасники: зав. відділу зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валерій Новицький і фінансовий аналітик Ерік Найман.



* Відбудеться зустріч Прем'єр-міністра України Миколи Азарова з Прем'єр-міністром Республіки Македонія Ніколою Груєвськи в розширеному складі. По завершенні зустрічі відбудеться прес-конференція.



* 3-4 листопада відбудеться конференція Cisco Expo. Організатор - Представництво Cisco в Україні.



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