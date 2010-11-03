Янукович: Україна швидко виконає план дій з введення безвізового режиму з ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що українська сторона швидко виконає план дій з введення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, який планують підписати на саміті УКРАЇНА-ЄС 22 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Македонія Ніколою ГРУЄВСКІ, яка відбулася сьогодні в Києві.

Глава держави зазначив, що Україна активно готується до саміту УКРАЇНА-ЄС, який відбудеться в Брюсселі. "Сподіваюся, що на цьому саміті ми констатуватимемо прогрес і просування вперед", - заявив Президент.

В. ЯНУКОВИЧ у котрий раз сказав, що українська сторона розраховує на цьому саміті отримати схвалення Євросоюзом плану дій з введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України.

"Практично той план дій, на який ми розраховуємо, це буде домашнє завдання для України. І я вважаю, що ми його швидко виконаємо. Ми на це налаштовані", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.