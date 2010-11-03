Янукович звільнив Медведька з посади генпрокурора

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.

Про це йде мова в указі В. ЯНУКОВИЧА від 3 листопада, текст якого розміщений на сайті глави держави.

Як повідомляли, п`ятирічний конституційний термін повноважень генерального прокурора О. МЕДВЕДЬКА збігає 4 листопада 2010 року.

Згідно з Конституцією, Президент України зобов`язаний подати на затвердження у Верховну Раду нову кандидатуру на посаду генерального прокурора.