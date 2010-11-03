Прийняття нового Трудового кодексу закріпить монополію старих профспілок - Волинець

Голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ заявляє, що прийняття нового Трудового кодексу закріпить в країні монополію старих профспілок.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, зараз проти НПГУ організовано виступають влада, олігархи і старі профспілки.

"Упродовж дев'яти років вони намагаються прийняти новий Трудовий кодекс України і закон "Про соціальний діалог". Якщо їм це вдасться, у країні буде закріплена монополія старих профспілок на ведення переговорів і укладення колективних договорів, соціальний діалог, управління Фондами соціального страхування і, нарешті, представлення інтересів найнятих робітників на міжнародному рівні", - сказав М. ВОЛИНЕЦЬ.

При цьому він додав, що автори законопроектів в особі лідерів старих профспілок, влади і працедавців мають намір закріпити в Україні рабство для найнятих робітників.

"Інакше як можна пояснити намір збільшити тривалість робочого тижня при тому, що зараз найбільшу кількість годин на рік у Європі працюють українці. У громадян України також найкоротші в Європі відпустки. Ці наміри суперечать не лише Конституції України, але і усім нормам міжнародного права" - додав профспілковий лідер.

Також М. ВОЛИНЕЦЬ зазначив, що новий Трудовий кодекс надає право працедавцеві використовувати технічні засоби контролю, тобто камери і звукозаписувальні пристрої.

М. ВОЛИНЕЦЬ вважає, що прийняття документу обмежить можливості захисту інтересів працівників, адже проект Трудового кодексу дозволяє працедавцям самостійно регулювати трудові стосунки шляхом прийняття власних нормативних актів.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня член генеральної ради Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), міжнародний секретар польської профспілки "Солідарність", член місії МКП в Україні з прийняття Федерації профспілок України (ФПУ) до складу МКП Анджей АДАМЧИК заявив, що Міжнародна організація праці (МОП) і МКП критично оцінюють проект нового Трудового кодексу через підхід до питання соціального діалогу.