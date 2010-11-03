Азаров: Україна може скоро увійти до зони вільної торгівлі з ЄС

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що угода з Євросоюзом про зону вільної торгівлі може бути укладена найближчим часом. Про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

М.Азаров відзначив, що переговори з єврокомісаром з питань торгівлі Карелом де Гюхтом засвідчили, що між Україною і ЄС немає суперечностей, які ускладнили б укладення угоди про зону вільної торгівлі. "На наш погляд, це дає упевненість в тому, що така угода найближчим часом буде укладена", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Міністр економіки України Василь ЦУШКО заявив, що договір про зону вільної торгівлі з ЄС Україна може підписати в 2011 році.