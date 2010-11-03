Головне на 3 листопада

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" щодо погашення заборгованості за спожиту електроенергію і поставлене вугілля, що виникла у підприємств вугільної та енергетичної галузей».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон, зокрема, передбачає, що на 160 млн. грн. буде зменшено видатки Міністерства палива та енергетики України за бюджетною програмою "Заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об`єктів виробничого об`єднання "Придніпровський хімічний завод".

Зазначені кошти будуть спрямовані на фінансування видатків Міністерства вугільної промисловості України за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у томі числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію».

Вартість цукру на світових ринках виросла до 30-річного максимуму, пише Financial Times.

Головною причиною такого значного подорожчання став неврожай у Бразилії, Росії і західній Європі - країнах, які є головними експортерами продукту.

Вартість ф`ючерсів на цукор-сирець підскочила на 135% за останні чотири місяці на біржі Нью-Йорка. У ході торгів у вівторок, 2 листопада, ціна на цукор виросла на 4% і досягла рекорду - 30,64 центів за фунт, досягнувши таким чином найвищої позначки з 1980 року.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ узяти під контроль підготовку національних проектів.

Про це голова уряду заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

За його словами, ті національні проекти, які були анонсовані учора під час засідання робочої групи "Національні проекти" Комітету з економічних реформ, спрямовані на поліпшення життя людей.

"Крім того, Президент наполягає на тому, щоб найближчим часом були підготовлені нацпроекти в авіакосмічній галузі, інноваційній інфраструктурі, гуманітарній політиці. Разом з національними проектами, які вже презентовані, а також ті, які зараз опрацьовують, спрямовані на поліпшення життя наших громадян і вихід України на новий якісний рівень", - сказав М.АЗАРОВ.

Він доручив А. КЛЮЄВУ узяти під контроль підготовку заключень за кожним національним проектом. За словами М. АЗАРОВА, кошти, необхідні на розробку техніко-економічних обгрунтувань проектів, вже виділені.

"Національні проекти вже привернули увагу потенційних інвесторів. Завдання уряду полягає в тому, щоб інвестиційні конкурси пройшли максимально прозоро, а до участі в національних проектах були залучені гідні компанії і фінансові групи", - сказав прем`єр-міністр.

Надходження від приватизації за січень-жовтень 2010 р. становили 543 млн. грн., що становить 8,55% річного плану. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна (ФДМ).

ФДМ за січень-жовтень 2010 р. отримав також 251,7 млн. грн. дивідендів, що становить 226% від річного плану, а також 485,6 млн. грн. від оренди державного майна, що становить 74,7% від плану на 2010 р.

Середня пенсія в Україні з 1 грудня становитиме 1 тис. 130 грн., середня зарплата - 2 тис. 144 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА.

Він зазначив, що на 1 жовтня ц.р. розмір середньої пенсії в Україні становив 1 тис. 123 грн.

«З 1 грудня буде підвищена і мінімальна пенсія, і мінімальна зарплата, й інші соціальні виплати. Ми плануємо, що середня пенсія по країні у нас буде 1 тис. 130 грн., середня зарплата - 2 тис. 144 грн.», - сказав міністр.

Разом із цим В.НАДРАГА наголосив, що розмір середньої пенсії становить 52% від розміру середньої зарплати, що перевищує показники європейських країн.

«Відповідно до стандартів Міжнародної організації праці, пенсія має становити не менш як 40%. У нас середня пенсія становить 52% від середньої зарплати. Тобто, ми дещо перевищуємо стандарти. Ми рухатимемося у напрямі, щоб і надалі збільшувати частку пенсії відповідно до рівня середньої зарплати», – сказав міністр.

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) схвалила проект постанови Кабінету міністрів України “Про затвердження Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг” (далі – Правила).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗ.

Згідно з повідомленням, «проект Правил у новій редакції враховує зміни, які відбулися на ринку телекомунікацій за останні роки», і систематизує основні складові надання і отримання усіх видів телекомунікаційних послуг. Нормативний документ розроблений з метою встановлення єдиних правил надання послуг операторами телекомунікацій і захисту прав споживачів при отриманні таких послуг.

Правилами передбачається, що оператор зобов`язаний безоплатно надавати для ознайомлення споживачу достовірну і повну інформацію щодо переліку послуг, умов їх надання і отримання. Операторів, провайдерів телекомунікацій зобов`язали здійснювати адресне інформування споживачів, зокрема у разі зміни тарифів на послуги. При цьому змінені тарифи можуть надаватися споживачу лише за умови надання останнім згоди.

Крім того, посилена відповідальність третіх осіб, які надають послуги з використанням мереж і засобів телекомунікацій операторів, провайдерів. Провайдери таких послуг зобов`язані до початку надання ними послуг безоплатно інформувати споживача про найменування і тарифи на інформаційні, довідкові, розважальні й інші послуги, а також надавати споживачу можливість погодитися або відмовитися від встановлення з`єднання. У свою чергу, оператори повинні забезпечити інформування споживачів про суми коштів, списаних за послуги третіх осіб.

У новій редакції Правил передбачений ряд змін щодо обліку і тарифікації телекомунікаційних послуг. Для обліку послуг запропоновано використовувати в мережах мобільного і фіксованого зв`язку такі одиниці, як секунди, байти, штуки. Крім того, передбачені механізми здійснення контролю споживачем витрат на телекомунікаційні послуги, в т.ч. визначене право споживача встановлювати граничний ліміт тієї суми, на яку він споживатиме ту або іншу послугу, на отримання інформації про списані кошти з його рахунку тощо. Вартість послуг указується при застосуванні тарифів, які залежать від об`єму – за одну, хвилину, мегабайт, одиницю або сеанс надання послуги, а при застосуванні тарифів, які передбачають необмежене отримання або передачу інформації, – за інтервал часу отримання або передачі інформації.

Також передбачено, що оператори, провайдери телекомунікацій, повинні забезпечувати повернення невикористаних коштів споживачу, зокрема і тому, який одержує послуги знеособлено.

Крім того, під час замовлення, отримання телекомунікаційних послуг, споживач має право на припинення оператором, провайдером надання послуг, які він не замовляв, а саме – розсилки електронних текстових, мультимедійних і голосових повідомлень (спама).

Правилами встановлюється, що оператор, провайдер не має права тарифікувати набір номера, отримання сигналу контролю надсилання виклику, тонового сигналу зайнятості, встановлення з`єднання з іншим абонентом і відбою з`єднання.

На даний час проект Правил направлений на узгодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після отримання зауважень яких він буде допрацьований. Всі учасники ринку телекомунікацій мають можливість висловити свої пропозиції і зауваження для вдосконалення правил.

Україна відмовилася від можливого підвищення пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО журналістам у середу.

За його словами, уряд знайшов компенсатори тих доходів, які планувалося отримати до Пенсійного фонду від підвищення пенсійного віку для жінок.

Цей компромісний варіант українська сторона має намір запропонувати завтра на переговорах із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який виставляв цю умову для подальшої співпраці з Україною в рамках програми стенд-бай.

С.ТІГІПКО не розповів детально про схему запропонованої компенсації, при цьому уточнив, що мети буде досягнуто за рахунок скорочення витратної частини Пенсійного фонду.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс у Верховну Раду письмове подання про призначення Віктора ПШОНКИ на посаду генерального прокурора України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Перед цим, у зв`язку із завершенням терміну повноважень, В. ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України.

Україна розглядає як потенційні чотири майданчики для розміщення заводу з фабрикації ядерного палива, котрий планує будувати дердконцерн «Ядерне паливо» спільно з російською паливною компанією «ТВЕЛ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, як потенційні розглядаються такі майданчики: на базі держпідприємства «ВостГЗК» (Жовті Води, Дніпропетровська обл.), на базі Придніпровського хімічного комбінату (Дніпропетровська обл.), на базі Сумського НВО ім. Фрунзе, а також на одній з діючих українських АЕС.

При цьому Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ підкреслив, що остаточний вибір майданчика буде обумовлений у техніко-економічному обгрунтуванні будівництва заводу.

«Ще раз підкреслюю – це все буде передбачено в ТЕО, в якому буде визначений конкретний майданчик», – підсумував глава «Енергоатома».

Як повідомляв УНІАН, російська паливна компанія ВАТ «ТВЕЛ» прогнозує завершення розробки техніко-економічного обгрунтування зведення в Україні заводу з фабрикації ядерного палива до кінця першого півріччя 2011 року.

За словами віце-президента «ТВЕЛ» Василя КОНСТАНТИНОВА, згідно з угодою, підписаною наприкінці жовтня ц.р. в Києві, сторони взяли на себе зобов`язання завершити будівництво заводу протягом трьох років після схвалення на державному рівні ТЕО. Він також зазначив, що, на думку російської сторони, найбільш прийнятним варіантом для будівництва заводу буде вибір майданчика у форматі так званого зеленого лужка, що означає будівництво заводу не на базі вже існуючих виробничих потужностей, а з нуля «під ключ» на майданчику, найбільш прийнятному з погляду логістики, комунікацій та інфраструктури.

Остаточний вибір майданчика буде оформлений у ТЕО. Замовником розробки ТЕО виступає українська сторона в особі держконцерну «Ядерне паливо», котрий узяв на себе зобов`язання з фінансуванню розробки проектного документа.

За словами В.КОНСТАНТИНОВА, реалізація проекту будівництва заводу передбачає три етапи. На першому етапі передбачається організація в Україні складання ТВЗ із спорядженням тепловиділяючих елементів, на другому етапі – освоєння виробництва цирконієвих комплектуючих, на третьому – організація виробництва порошку діоксиду урану з подальшим спіканням тепловидільних пігулок.

Нагадаємо, держконцерн «Ядерне паливо» вже оголосив тендер з відбору підрядника на розробку ТЕО будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, термін якого продовжений до 3 листопада.

НАК «Нафтогаз України» розробляє проект створення державної мережі автомобільних заправних станцій (АЗС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«Компанія розробляє інвестиційний проект по створенню державної мережі автомобільних заправних станцій», - сказав він.

За словами Є. БАКУЛІНА, компанія має намір збудувати АЗС у всіх регіонах країни.

У той же час він не уточнив заплановану для запуску кількість АЗС відповідно до проекту, оскільки, за його словами, це питання ще знаходиться в стадії вивчення.

Також голова правління «Нафтогазу України» зазначив, що робота «Нафтогазу» на роздрібному ринку нафтопродуктів дасть змогу добитися стабілізації цін на ньому і виключити спекулятивні коливання.

Крім того, Є. БАКУЛІН повідомив, що одним з можливих джерел постачань нафтопродуктів на АЗС буде ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

(УНІАН)