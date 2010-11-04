Курс НБУ на 04.11.10
08:51, 04 листопада 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 04.11.10100 USD - 791.9700 (3 листопада - 791.8700)100 EUR - 1109.8668 (3 листопада - 1110.0434)10 RUR - 2.5738 (3 листопада - 2.5715)Облікові курси банківських металів на 04.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107589.12 (3 листопада-107535.95)961 XAG 10 Срібло-1979.93 (3 листопада-1958.29)962XPT10Платина-135664.46(3 листопада-135726.52)964XPD10Паладій-50765.28 (3 листопада-51709.11)
Офіційний курс НБУ на 04.11.10
100 USD - 791.9700 (3 листопада - 791.8700)
100 EUR - 1109.8668 (3 листопада - 1110.0434)
10 RUR - 2.5738 (3 листопада - 2.5715)
Облікові курси банківських металів на 04.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-107589.12 (3 листопада-107535.95)
961 XAG 10 Срібло-1979.93 (3 листопада-1958.29)
962XPT10Платина-135664.46(3 листопада-135726.52)
964XPD10Паладій-50765.28 (3 листопада-51709.11)
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