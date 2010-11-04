Курс НБУ на 04.11.10

Офіційний курс НБУ на 04.11.10100 USD - 791.9700 (3 листопада - 791.8700)100 EUR - 1109.8668 (3 листопада - 1110.0434)10 RUR - 2.5738 (3 листопада - 2.5715)Облікові курси банківських металів на 04.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107589.12 (3 листопада-107535.95)961 XAG 10 Срібло-1979.93 (3 листопада-1958.29)962XPT10Платина-135664.46(3 листопада-135726.52)964XPD10Паладій-50765.28 (3 листопада-51709.11)

Офіційний курс НБУ на 04.11.10 100 USD - 791.9700 (3 листопада - 791.8700) 100 EUR - 1109.8668 (3 листопада - 1110.0434) 10 RUR - 2.5738 (3 листопада - 2.5715) Облікові курси банківських металів на 04.11.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107589.12 (3 листопада-107535.95) 961 XAG 10 Срібло-1979.93 (3 листопада-1958.29) 962XPT10Платина-135664.46(3 листопада-135726.52) 964XPD10Паладій-50765.28 (3 листопада-51709.11)

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