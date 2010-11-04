Анонс на 4 листопада

* Біля Верховної Ради підприємці з усієї України проведуть акцію протесту з вимогами накласти мораторій на розгляд урядового проекту Податкового кодексу, який загрожує знищити малий та середній бізнес. Учасники вимагатимуть розробити новий кодекс за широкої участі фахівців, підприємців та громадськості. Проект відповідної постанови Верховної Ради має бути внесений на голосування групою народних депутатів.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться чергове пленарне засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Відбудуться звітно-виборні збори Українського ядерного товариства. Планується прес-конференція за участю представників Мінпаливенерго, ДП НАЕК "Енергоатом", АЕС, інститутів НАНУ, УКРЯТ.

* Прес-конференція першого заступника голови ДПА України, начальника податкової міліції Віктора Шейбута на тему: "Результати роботи податкової міліції з викриття злочинних схем ухилення від сплати податків і кримінальних міжрегіональних угруповань".

* Брифінг на тему: «Щодо перевірок дотримання вимог законодавства в земельній сфері». Учасники: начальник Департаменту фінансової та економічної безпеки МВС України Володимир Шамрай та директор Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Дмитро Андрєєв.

* Відбудеться засідання Ради з питань профорієнтації за участю міністра праці та соціальної політики України Василя Надраги, заступника міністра праці та соціальної політики України Андрія Черкасова, першого заст.директора Державного центру зайнятості Наталії Зінкевич. Мова піде про основні завдання Ради з питань професійної орієнтації населення на 2011 рік та про профорієнтаційну роботу з молоддю. У рамках заходу також планується підхід міністра праці та соціальної політики України Василя Надраги до преси.

* Прес-конференція на тему: «Скасування ліцензування діяльності туристичних агентів - шлях до розбалансування роботи туристичної галузі України?». Учасники: заступник голови Державної служби туризму і курортів Сергій Сьомкін, президент Всеукраїнської асоціації туристичних операторів (ВАТО) Ігор Голубаха, президент туристичної асоціації (ТАУ) Борис Вихристенко.

* Прес-конференція, присвячена виходу нового звіту Ведення бізнесу 2011 (Doing Business 2011), восьмого із серії щорічних видань Світового банку (WB) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC). На прес-конференції буде представлена нова інформація про місце України в глобальному рейтингу простоти ведення бізнесу серед 183 країн світу, проаналізованих у звіті. Учасники: Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Олена Волошина, голова Представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.

* Прес-конференція на тему: "Інвестиційний потенціал Луганського регіону". Учасники: перший заступник голови Луганської ОДА Едуард Лозовський; голова правління і засновник групи компаній Агротон, голова Луганської Аграрної Конфедерації Юрій Журавльов; директор Регіонального агентства сприяння інвестиціям Юрій Бережний; партнер юридичної фірми Arzinger Максим Черкасенко.

* Прес-конференція на тему: «Що відбувається з ринком нерухомості?». Учасники: президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр Рубанов і голова національної ради Ріелтерське палати України Олександр Бондаренко.

* Круглий стіл на тему: «Роль держави у фінансовому секторі, якою їй бути?». Організатори - Ліга фінансового розвитку і редакція тижневика «Дзеркало тижня». Питання: Рекапіталізація за участю держави: чи досягнуто мети, які ставилися при входження держави у проблемні банки? Чи справді потрібні державі рекапіталізовані держбанки і для чого?

* Відбудеться засідання Спільного представницького органу профспілок, який повинен у цілому схвалити проект Генеральної угоди між профспілками, роботодавцями та Урядом на новий термін. У той же час, представники професійних спілок, не підконтрольних Уряду, планують безпосередньо під час засідання протестувати проти схвалення цього документа.

* Урочистості в Одесі, присвячені Дню залізничника та відзначення 145-річчя Одеської залізниці. В урочистостях візьмуть участь: міністр транспорту та зв`язку України Костянтин Єфименко, ген.директор «Укрзалізниці» Михайло Костюк, начальник Одеської залізниці Ілля Левицький, керівництво Донецької, Львівської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської залізниць, начальники портів, голови Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Черкаської обласних державних адміністрацій та інші почесні гості. Підхід до ЗМІ міністра транспорту та зв`язку України Костянтина Єфименка.

* У Донецьку відбудеться прес-конференція на тему: "Майбутнє шахти «Білозерська» ТДВ в небезпеці - орендарям та приватним інвесторам загрожує рішення суду від 20 жовтня 2010 про експропріацію". На прес-конференції буде оприлюднений відкритий лист Президенту України Віктору Януковичу. Учасники: Р. Шнайдер, віце-президент Асоціації журналістів Європи; В. Бойко, директор Шахти «Білозерська»; М. Йегер, генеральний Секретар Асоціації платників податків Європи.

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