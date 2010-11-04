Генпрокурором України призначено Віктора Пшонку

Верховна Рада України дала згоду на призначення Віктора ПШОНКИ генеральним прокурором України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення такого рішення проголосували 292 народних депутати із 421, зареєстрованого у сесійній залі.

Після голосування голова ВР Володимир ЛИТВИН подякував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, який брав участь у розгляді цього питання.

*** Віктор Пшонка з кінця 2006 року був заступником генерального прокурора України Олександра Медведька. Очолював нагляд за правоохоронними органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. У червні 2010 року був призначений першим заступником генпрокурора замість Сергія Винокурова, який пішов у Конституційний Суд.

Член Вищої ради юстиції України. Державний радник юстиції 1 класу. Заслужений юрист України. Почесний працівник прокуратури України.