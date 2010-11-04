Янукович призначив Пшонку генпрокурором
11:56, 04 листопада 2010Різне
0
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПШОНКУ генеральним прокурором України.
Текст відповідного указу від 4 листопада розміщений на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент вніс у Верховну Раду письмове подання про призначення В. ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.
Перед цим, у зв'язку із завершенням терміну повноважень, В. ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.
Сьогодні ВР дала згоду на призначення В. ПШОНКИ генпрокурором.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter