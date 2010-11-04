Головне за 4 листопада

Новини дня

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Головними новинами дня стали заява кондитерів про подорожчання новорічних подарунків, доручення Азарова Тігіпку поговорити з підприємцями про Податковий кодекс, заява Хомутинніка про готовність профільного комітету ВР піти на деякі поступки підприємцям щодо Податкового кодексу...

Суспільство

Новорічні подарунки подорожчають

Кондитери підвищили ціни на новорічні подарунки в поточному році.

Про це в коментарях УНІАН повідомили компанії - провідні виробники кондитерської продукції.

Виробники вже почали продаж новорічних наборів.

У корпорації Roshen повідомили, що подарунки вже надійшли у роздрібні мережі. "До минулого року ціна на подарунки виросла не вище за середньорічний рівень інфляції", - пояснили в компанії. Новорічна колекція Roshen для українського ринку складається з 18 видів подарунків вагою від 150 г до 1 кг

Корпорація "Бісквіт-шоколад" вже начала постачання новорічних подарунків у національні торговельні мережі. До розфасовки новорічних подарункових наборів компанія взялася на початку жовтня, і перші партії цієї продукції відправлені на експорт. На сьогодні компанія відвантажила 57,5 тис. подарунків, з яких майже 70% (38 тис. штук) отримали торговельні оператори США, Німеччини, Ізраїлю, Казахстану і Литви. Всього компанія підготувала до Нового року і Різдва 21 вид подарунків.

Як повідомили УНІАН в компанії "Бісквіт-шоколад", ціна на новорічні подарунки порівняно з минулим роком збільшилася на 10%. "За кількістю замовлень на подарунки, отриманих в жовтні, можна чекати їх продажу на рівні сезону 2009 року", - додали в компанії.

Економіка

Азаров доручив Тигіпку поговорити з підприємцями щодо Податкового кодексу

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив віце-прем’єр-міністру Сергію ТІГІПКУ провести зустрічі з керівниками і представниками громадських об’єднань та асоціацій малого і середнього бізнесу й обговорити та систематизувати пропозиції і зауваження до Податкового кодексу і представити їх на розгляд уряду.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Як зазначається у повідомленні, уряд готується до другого читання в парламенті проекту Податкового кодексу.

“Продовжується удосконалення цього фундаментального документу, який має принципово покращити інвестиційний клімат в країні, стимулювати ділову активність в реальному секторі економіки. Як і на попередньому етапі розробки «економічної конституції» держави, Кабінет міністрів України враховує думку експертів, громадськості, представників ділових кіл, міжнародний досвід реформування податкової системи. В цій роботі уряд готовий до конструктивного діалогу з громадськими об’єднаннями, асоціаціями малого і середнього бізнесу”, - зазначили у прес-службі.

Профільний комітет ВР готовий піти на деякі поступки підприємцям щодо Податкового кодексу - Хомутиннік

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики готовий піти на поступки підприємцям щодо низки положень проекту Податкового кодексу.

Про це в інтерв’ю журналістам заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК.

Він повідомив, що сьогодні відбулася зустріч членів комітету з представниками малого та середнього бізнесу. За словами В.ХОМУТИННІКА, деякі підприємці наполягали на скасуванні рішення про ухвалення проекту Податкового кодексу в першому читанні.

«Я їм зразу відповів - цього не буде», - наголосив голова комітету.

Також В.ХОМУТИННІК повідомив, що на зустрічі обговорювалася низка вимог представників малого та середнього бізнесу до проекту Податкового кодексу.

За його словами, що комітет готовий піти на поступки з ряду питань, але деякі з них необхідно узгодити із Кабінетом міністрів.

Фінанси

Переплата податків у бюджет становить 9% від його доходів

Із 162,7 млрд. грн. доходів державного бюджету України за січень-вересень 2010 року переплата податків і платежів становила 9%, або 14,5 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати України, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, загальний фонд держбюджету за доходами не виконано на 7,2 млрд. грн., або 4,8%. В цілому до державного бюджету надійшло 162,7 млрд. грн., що становить лише 67,7% планового річного обсягу.

Рахункова палата відзначає, що оформлення облігаціями внутрішньої державної позики 16,4 млрд. грн. заборгованості з відшкодування податку на додану вартість зумовило її зменшення більш ніж у 2 рази – до 10,4 млрд. грн.

Витрати загального фонду державного бюджету не виконані на 4,8 млрд. грн., або 2,7%. В цілому витрати державного бюджету здійснені в сумі 215,2 млрд. грн., або 68,7% річного призначення.

За даними Рахункової палати, на кінець звітного періоду на рахунках державного бюджету враховувалися залишки коштів к сумі 44,5 млрд. грн., зокрема загального фонду – 24,9 млрд. грн. Кошти державного бюджету прямували переважно на поточні витрати, частка яких становила 95%.

Дефіцит державного бюджету становив 52,8 млрд. грн., що в 2,2 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року. Фінансування дефіциту здійснювалося в основному за рахунок державних запозичень, які досягли 98,6 млрд. грн., або 83,8% річного плану. Державний і гарантований державний борг збільшився на 86,4 млрд. грн., або 27,2% – до 404,3 млрд. грн.

У Рахунковій палаті вважають, що проведення переважно середньо- і короткострокових державних запозичень (80%) призведе до зростання боргового навантаження і стане причиною подальших запозичень для рефінансування нагромаджених боргів.

Мінфін пропонує заборонити букмекерську діяльність законом про азартні ігри

Міністерство фінансів у проекті закону "Про азартні ігри" пропонує заборонити букмекерську діяльність в Україні.

Текст відповідного проекту закону розміщений на офіційному сайті міністерства.

Крім того, проект пропонує заборонити організацію і проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино і ігор на ігорних автоматах.

Згідно з проектом закону, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види азартних ігор: державні грошові лотереї, ігри в карти, ігри в кості, ігри в рулетку.

Єдиним місцем проведення азартних ігор визначено казино. Казино дозволяється розміщувати виключно на території спеціальних ігрових зон, якими є:

територія АР Крим (окрім Севастополя), територія курортів м. Буковель, м. Трускавець, м. Моршин, м. Мукачево і смт. Славськ в їх географічних межах; а також територія готелю класом не менше ніж чотири зірки або еквівалентного їм рівня за іншими шкалами оцінювання, загальний номерний ресурс якого складає не менше 100 номерів;

територія в середині культурно-розважального комплексу, на якій можна розмістити казино з площею ігрового залу не менше 500 кв. метрів; територія в середині окремої нежитлової будівлі, на якій можна розмістити казино з площею ігрового залу не менше 500 кв. метрів; територія в середині судна, яке зареєстроване в Україні і в корпусі якого можна розмістити казино з площею ігрового залу не менше 500 кв. метрів.

Казино в спеціальних ігрових зонах дозволяється розміщувати в будь-яких місцях, придатних для організації і проведення азартних ігор.

Операторові проведення азартних ігор в казино заборонено організовувати і проводити азартні ігри більше ніж в одному казино.

Організація і проведення азартних ігор іноземних операторів і окремий продаж ставок і виплата виграшів, включаючи посередництво, забороняється.

Банкіри проти внесення до ВР законопроекту про платіжні системи без обговорення на ринку

Банкіри виступають проти внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту № 6465 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо удосконалення механізмів функціонування платіжних систем і спеціальних платіжних засобів в Україні), який нині знаходиться в профільному комітеті, без достатнього обговорення представниками ринку.

Про це сказано у листі, підписаному головами правлінь п`яти банків, частка яких в загальному об`ємі емісії платіжних карт складає 90% ("Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль", банк "Форум", "Укрсоцбанк" і "Укрсиббанк"), і адресованому Президентові, прем`єр-міністрові, керівникам парламентських фракцій і голові Антимонопольного комітету. УНІАН має в розпорядженні текст листа банкірів.

"Законопроект передбачає рішення, які завдадуть дуже великої шкоди комерційним банкам, їх клієнтам, торговельним мережам і державі", - йдеться у листі.

Законопроект № 6465 пропонує створення додаткових органів з питань регулювання банківської діяльності, зокрема Національної платіжної ради. Він повинен отримати значні повноваження, пов`язані з регулюванням ринку платіжних систем, включаючи і частину повноважень НБУ в частини контролю.

Крім того, проект закону вимагає створити спеціальну структуру - комерційний кліринговий центр, який в обов`язковому порядку замкне на собі обслуговування внутрішніх безготівкових операцій.

"Ми вважаємо створення такого центру неприйнятним, недоцільним і дуже витратним, оскільки будуть потрібні як кошти на устаткування центру, так і зміна програмного забезпечення в усіх банків, які співпрацюють з Visa і MasterCard", - зазначають банкіри.

На їх думку, законопроект потребує істотного доопрацювання, і неприпустимо, щоб він потрапив на розгляд парламенту в існуючому вигляді.

ПЕК

Україна збільшила транзит газу в країни Європи

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-жовтні цього року збільшила транзит природного газу до країн Європи на 6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 76,618 млрд. куб. м Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укртрансгаз".

У повідомленні сказано, що у жовтні транзит природного газу до країн Європи склав 8,367 млрд. куб. м, що на 11% менше, ніж у жовтні 2009 року.

Також у повідомленні зазначають, що загальне транспортування газу по газотранспортній системі Україні у січні-жовтні збільшилося на 10,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 118,623 млрд. куб. м.

"На 1 листопада більшість підземних сховищ газу знаходяться в нейтральному періоді. В цілому газотранспортна система працює в нормальному режимі з виконанням усіх середньодобових показників транспортування", - йдеться у повідомленні.

В Україні у 2011 році заплановано збільшити виробництво електроенергії

Україна планує у 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 6,2%, або на 11,4 млрд. кВт/год, - до 194,839 млрд. кВт/год, порівняно з прогнозом виробництва в 2010 році.

Про це сказано в Прогнозному балансі електроенергії на 2011 рік, затвердженому Міністерством палива і енергетики у редакції від 31 серпня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, виробництво електроенергії на ТЕС наступного року прогнозується на рівні 86,433 млрд. кВт/год (у тому числі ТЕС НАК "Енергетична компанія України" - 56,164 млрд. кВт/год, ТЕС ТОВ "Східенерго" - 19,7 млрд. кВт/год), на АЕС - 90 млрд. кВт/год, на ТЕЦ - 10,569 млрд. кВт/год, на ГЕС - 10,143 млрд. кВт/год, на ГАЕС - 463 млн. кВт/год, на блок-станціях та інших джерелах - 7,8 млрд. кВт/год.

Промисловість

В Україні буде створено державний фонд офсетного паперу

В Україні буде створено державний фонд офсетного паперу.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі віце-прем’єр-міністра Віктора ТИХОНОВА, зазначивши, що відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів «Про державний фонд офсетного паперу» було розглянуто сьогодні на засіданні Урядового комітету з питань регіональної та соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства і гуманітарного розвитку.

В.ТИХОНОВ поінформував, що державний фонд офсетного паперу необхідний для своєчасного забезпечення офсетним папером друку підручників та книг за державним замовленням на базі Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання».

«Забезпечення видавництв офсетним папером вітчизняного виробництва – основна проблема МОН, яке є замовником з виготовлення друкованої продукції за державні кошти. Жидачівська паперова фабрика припинила випуск цього паперу взагалі, а Дніпропетровська зайняла монопольне становище, умови якої є неприйнятними», - зазначив В.ТИХОНОВ.

Урядовець також поінформував, що сьогодні тонна офсетного паперу, виробленого Дніпропетровською фабрикою, коштує понад 11 тис. грн., хоча ще в травні 2010 року, до початку реалізації державної програми по друку підручників, ціна офсетного паперу становила 9 тис. 600 грн.

Щорічно для друку книг та підручників, за словами В.ТИХОНОВА, необхідно більше шести тисяч тон офсетного паперу. «Різниця в ціні на закупівлю паперу при потребі 6300 тонн на друк державного замовлення складає 8,8 мільйонів гривень, а це майже 550 тисяч підручників», - додав віце-прем’єр-міністр.

Транспорт

«Укрзалізниця» створює корпоративну іпотеку

"Укрзалізниця" працює над створенням повноцінної корпоративної іпотеки. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на гендиректора відомства Михайла КОСТЮКА.

За його словами, одним з пріоритетів розвитку залізничної галузі є соціальний захист працівників. Одним з прикладів цього є робота на залізницях України з забезпечення працівників житлом, яка проводиться сьогодні. "Ми працюємо над створенням повноцінної корпоративної іпотеки. Залізничник сам має бути учасником цієї програми. Галузь повинна надавати стартовий ресурс, а залізничник - отримати кредит і брати участь в будівництві ", - зазначив він.

За його словами, у 2010 р. заплановано надати залізничникам 242 квартири, з яких: за рахунок будівництва - 46 квартир, реконструкції - 71, придбання - 77, надання позик на придбання квартир - 24 і надання позик на індивідуальне будівництво.

Зокрема, напередодні професійного свята (4 листопада - УНІАН) одеські залізничники отримали 32 квартири. У кінці жовтня було надано 16 квартир для працівників Львівської залізниці. М. КОСТЮК повідомив, що починаючи з 2011 року, заплановано на кожній з 6 залізниць давати працівникам по 100 квартир.

Промисловість

Херсонський машзавод повернуто у держвласність

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський машинобудівний завод”.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 318 народних депутатів із 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлено, що, зважаючи на суспільну необхідність, з метою захисту інтересів держави і трудових прав працівників товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський машинобудівний завод” повертається у державну власність цілісний майновий комплекс ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”.

ВР доручила Кабінету міністрів України здійснити у встановленому порядку заходи, пов’язані з поверненням у державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”; передбачити у проекті закону про державний бюджет на 2010 рік необхідні кошти на здійснення заходів, пов’язаних з поверненням у держвласність цілісного майнового комплексу ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”.

Закон набуває чинності з дня опублікування.

Будівництво

Мінрегіонбуд у 5 разів скоротив ліцензування будівельних робіт

Міністерство регіонального розвитку і будівництва своїм наказом №392 від 6 жовтня 2010 року у 5 разів скоротило кількість будівельних робіт, які вимагають ліцензування, - до 115 рядків.

Відповідний наказ розміщений на сайті парламенту.

Згідно з наказом про внесення змін до Ліцензійних умов ведення господарської діяльності в будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, господарська діяльність в будівництві підлягає ліцензуванню у таких видах: пошукові роботи для будівництва, розробка містобудівної документації, проектування об`єктів архітектури, будівельні і монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, будівництво транспортних споруд, інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

Наказом також затверджений перелік робіт з ведення господарської діяльності в будівництві, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури.

Документ зареєстрований в Міністерстві юстиції 22 жовтня 2010 року.

Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Місто

Київрада затвердила програму «Питна вода» з фінансуванням 7,8 млрд. грн.

Київрада затвердила цільову програму "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки" із загальним об`ємом фінансування 7,8 млрд. грн.

За підтримку цієї програми проголосували сьогодні 106 з 110 зареєстрованих в залі депутатів.

Доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що програма готувалася більше двох років її розробляло державне підприємство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" разом з ВАТ "АК "Київводоканал".

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету України в сумі 1,8 млрд. грн., коштів бюджету столиці в сумі 2,5 млрд. грн., коштів "Київводоканалу" - 1,2 млрд. грн., а також коштів інвесторів - 2,3 млрд. грн..

У рамках програми "Питна вода" передбачається забезпечити поліпшення санітарно-епідемічного і екологічного стану міста, будівництво нових водопровідних мереж, здійснення реконструкції і ремонту існуючих водопровідних мереж, що сприятиме запобіганню виникненню аварійних ситуацій.

Киянам мають намір підвищити тарифи на холодну воду на 50%

Головне управління комунального господарства Київської міської державної адміністрації має намір ініціювати підвищення тарифів на холодну воду приблизно на 50%.

Про це сказав сьогодні журналістам начальник ГУ комунального господарства Дмитро НОВИЦЬКИЙ.

"Я маю намір ініціювати підвищення тарифів на воду. Обгрунтованим буде підвищення ціни на воду (холодну) десь на 50% ", - сказав він.

За припущеннями Д. НОВИЦЬКОГО, тариф може бути збільшений з 2011 року.

Як сказав керівник Управління комунального господарства, чинний тариф дуже низький і не дає можливості забезпечити надання води хорошої якості. Згідно з його поясненням, навіть після останнього підвищення тарифів на ЖКП у столиці не вистачає коштів на поліпшення якості послуг.

За даними Д. НОВИЦЬКОГО, зараз вартість холодної води в Києві складає близько 5 грн. за 1 куб. м.

На Андріївському спуску з’явиться еще один торговий комплекс?

Київрада передала ТОВ "Андріївський плаза" 0,03 га землі на Андріївському спуску, 10, літера б, під будівництво торговельно-офісного комплексу з підземним паркінгом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосував 71 зі 106 зареєстрованих в залі депутатів міськради.

Земля передана в довгострокову оренду на 15 років. Ділянка забудована.

Землевідведення здійснене за рахунок частини земель Київського виробничого швацького об`єднання "Юність", де планувалося будівництво виробничо-побутового корпусу, і враховуючи перехід права власності на нежитлові приміщення (договори купівлі-продажу від 09.10.2009 і 02.02.2010).

Згідно з рішенням, нормативна грошова оцінка земельної ділянки (за попереднім розрахунком) складає 2 млн. 156 тис. 683 грн.

Київ виплатив проценти за кредитом 2005 року

29 жовтня 2010 року Київ здійснив виплату відсотків за користування кредитом, отриманим шляхом публічного, відкритого продажу єврооблігацій м. Києва на міжнародних ринках капіталу у 2005 році.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне фінансове управління КМДА.

"Таким чином місто ще раз підтвердило свою здатність і готовність своєчасно і в повному об`ємі здійснювати розрахунки за борговими зобов`язаннями перед кредиторами і продовжив формування позитивної кредитної історії міста", - підкреслюється в повідомленні прес-служби мерії.

Як повідомили УНІАН в Головному фінансовому управлінні, у 2005 році, згідно з відповідним рішенням Київради, було здійснено зовнішнє запозичення в сумі 250 млн. доларів США шляхом публічної відкритого продажу єврооблігацій Києва на міжнародних ринках капіталу. Прибутковість від продажу складала 8% річних з терміном обігу до 6 листопада 2015 року.

Агро

Мінекономіки повторно прийматиме заявки на ліцензії на експорт зерна

Міністерство економіки України оголосило про повторний початок прийому заявок на отримання ліцензій на експорт зерна. Відповідне оголошення опубліковане на офіційному сайті відомства.

"Мінекономіки повідомляє про повторний початок прийому заявок на отримання ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції з 4 листопада по 18 листопада включно 2010 року", - сказано в оголошенні.

Квоти введені до 31 грудня 2010 р.