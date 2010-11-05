Анонс на 5 листопада

* Розпочне роботу Міжнародна конференція «Формування громадської погляду в галузі транспарентності транспортування вуглеводнів». Запрошені: перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв, секретар РНБОУ Раїса Богатирьова, заступник міністра палива і енергетики України Ігор Кірюшин, голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євгеній Бакулін, а також представники газодобувних і газотранспортних компаній. Конференція проводиться за підтримки МФ «Відродження» в рамках проекту «Формування громадської погляду в галузі транспарентності транспортування вуглеводнів (підсумкова конференція)».

Прес-конференція. Учасники: Тім Біттігер, регіональний директор Секретаріату EITI (Німеччина); Ентоні Ріхтер, співдиректор мережі Фондів Інституту Відкритого Суспільства та Revenue Watch Institute (США); Галіб Ефендієв, Revenue Watch Institute (Азербайджан); Інгілаб Ахмадов, директор Моніторингового центру публічних фінансів; Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру "Номос".

* Відбудеться брифінг і почне роботу семінар «Українсько-французьке наукове співробітництво: Механізми підтримки двостороннього співробітництва, стан та перспективи співпраці». Співорганізатори семінару - Посольство Франції в Україні, Національний центр наукових досліджень (CNRS, Франція), Держкомітет України з питань науки, інновацій та інформатизації, Національна академія наук України, Державний фонд фундаментальних досліджень. Учасники: Надзвичайний і Повноважний Посол Франції Жак Фор, радник з питань науки Департаменту міжнародних та європейських зв`язків і співробітництва Міністерства вищої освіти та науки Франції Жан-Люк Клеман, голова Держкомітету України з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко і віце-президент НАНУ Антон Наумовець.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться презентація ювілейного, 20-го видання Звіту про людський розвиток ПРООН «Справжнє багатство народів: шляхи до людського розвитку».

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь в урочистостях з нагоди Дня працівника соціальної сфери.

* 11-00 - в медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа в Україні: що і чому варто міняти?». Учасники: доктор економічних наук, голова Всеукраїнського союзу вчених-економістів Олександр Кендюхов, голова Асоціації підтримки прогресивних реформ В`ячеслав Редько, президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, доктор економічних наук Володимир Лановий (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

11-30 - в УНІАН відбудеться підсумкова конференція: «Яке життя на 907 гривень: приклади 5-ти громадян із 2 мільйонів» за результатами соціального експерименту «Життя на прожитковий мінімум», під час якого 5 активістів з різних регіонів України місяць жили на 907 гривень. Під час конференції будуть оголошені стратегії виживання кожного учасника, оприлюднені їх щоденники, надані пропозиції щодо зміни нарахування прожиткового мінімуму в Україну й анонсовані подальші соціальні експерименти НФПУ. Учасники: Мирослав Якібчук, голова НФПУ, Євгенія Суярко, журналіст, м.Суми, Іван Місяць, охоронець, м. Вишгород, Сергій Чижів, профспілковий діяч, м. Запоріжжя (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація.

* Відбудеться пряма телефонна лінія КМУ за участю голови ДПА України Олександра Папаїки. Телефон прямої лінії - 254-05-65. Брифінг для представників ЗМІ.

* Круглий стіл на тему: "Реформа системи регулювання ринку таксі: ефективне саморегулювання або ...?". Засідання відбудеться під егідою Громадської ради з розвитку саморегулювання при Держкомітеті України з регуляторної політики і підприємництва. Учасники: Роман Дубас, заст.начальника Головної держінспекції автотранспорту Мінтрансзв`язку України; Сергій Шмулевич, начальник сектору організації внутрішніх перевезень адміністрації автомобільного транспорту Мінтрансзв`язку України; Павло Михайліді, президент Союзу кризових менеджерів України; Леонід Бойко, голова ВРО "Українське таксі" та ін.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Гільйотина для малого бізнесу - знищення майбутнього держави». 4-5 листопада біля Верховної Ради України Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу продовжить безстрокову акцію протесту проти знищення підприємництва як основної частини середнього класу України, зокрема, за виключення з розгляду прийнятого в першому читанні проекту податкового кодексу, відмова від пенсійних поборів і за реальну реформу пенсійної системи, проти доносів у бізнесі як інструменту нечесної конкуренції, за вільні засоби масової інформації, які адекватно відображають позицію підприємництва з усіх контраверсійних питань. 4 листопада біля Верховної Ради починає функціонувати наметове містечко. Учасники прес-конференції: Ігор Гурняк, голова координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу; члени Координаційної ради: Олександр Супрунюк (Хмельницька область), Ірина Крамаренко (Вінниця), Петро Мокрій (Тернопіль), Андрій Панаетов (Київ), Павло Жовніренко (Київ), Ігор Запрудского (Луганськ), Лідія Кривенко (Запоріжжя), Олександр Томасевич (Умань) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 095-3578739, 050-3308630. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Пенсійна реформа: гідна старість чи боротьба за виживання?». Захід присвячений обговоренню проблем існуючої пенсійної системи, шляхів і реальних механізмів її реформування. Організатори - Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва спільно з аналітично-дорадчим центром Блакитної стрічки ЄС/ПРООН. Перед початком роботи круглого столу відбудеться брифінг народного депутата України, голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії Королівської та директора аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки Марчіна Свєнчіцкі.

* Президент України В.Янукович візьме участь у заходах із нагоди 50-річчя Київського метрополітену та церемонії відкриття руху по новозбудованій естакаді Московської площі.

* Прес-конференція заступника голови Держмитслужби України Сергія Сьомки, присвячена роботі відомства над змінами до МКУ.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98