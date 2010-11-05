5-6 листопада в Україні перебуватиме міністр закордонних справ Венесуели

10:01, 05 листопада 2010
Різне
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5-6 листопада в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Боліварианської Республіки Венесуела Ніколас Мадуро МОРОС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, завтра відбудуться переговори міністрів закордонних справ України та Венесуели Костянтина ГРИЩЕНКА і Н. Мадуро МОРОСА, після чого - церемонія підписання українсько-венесуельських документів.

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