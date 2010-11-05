5-6 листопада в Україні перебуватиме міністр закордонних справ Венесуели

5-6 листопада в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Боліварианської Республіки Венесуела Ніколас Мадуро МОРОС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, завтра відбудуться переговори міністрів закордонних справ України та Венесуели Костянтина ГРИЩЕНКА і Н. Мадуро МОРОСА, після чого - церемонія підписання українсько-венесуельських документів.