Голова міської ТВК оголосив Костусєва мером Одеси

Голова Одеської міської територіальної виборчої комісії Олександр АХМЕРОВ вчора пізно ввечері оголосив кандидата від Партії регіонів Олексія КОСТУСЄВА мером Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «За О.КОСТУСЄВА віддали голоси 166,3 тис. виборців». За словами О.АХМЕРОВА, це понад 50% одеситів, які взяли участь у виборах (раніше кількість виборців, що з`явилися на виборчі дільниці, не оприлюднювалася).

За кандидата від партії "Фронт Змін" Едуарда ГУРВІЦА, згідно з повідомленням О.АХМЕРОВА, проголосували трохи менше 101 тис. виборців (близько 30%).

На третьому місці - підприємець Олександр КОРОБЧИНСЬКИЙ (понад 8 тисяч голосів).

Згідно з оголошеними результатами голосування, в Одеську міськраду пройшли за партійними списками представники шести політичних сил: Партія регіонів (99755 голосів), партія «Родина» (44168), «Фронт Змін» (41849), «Сильна Україна» (34313), КПУ (12443) і ВО «Батькивщина» (12037 голосів).

За словами О.АХМЕРОВА, всього в голосуванні взяли участь 327 тисяч 176 одеситів, зареєстровано на виборчих дільницях міста 723 тисячі 344 виборців.

Остаточний розподіл сил у міськраді стане відомий після оголошення імен депутатів-«мажоритарників».

Міська організація партії «Русь» і представники інших політсил заявили про те, що сьогодні вранці встановлюють намети протесту біля будівлі мерії.

«Переважна більшість одеситів за Олексія КОСТУСЄВА не голосували, - заявив журналістам представник партії «Русь» Валерій КАУРОВ. - Це я вам говорю точно. Найбільше голосів віддали за кандидата Едуарда ГУРВІЦА».

«Ми маємо намір захистити вибір городян і сподіваємося, що одесити підтримають нас. Наше містечко буде за прикладом облогового. Буде польова кухня, чай, каша. Ми стоятимемо на Думській площі Одеси, біля будівлі мерії, до повної перемоги кандидата, за якого віддали голоси більшість городян», - додав В.КАУРОВ.

Юристи «Фронту Змін» мають намір захищати «справжній вибір одеситів у судах», заявив голова Одеської облорганізації цієї партії Володимир НЕМИРОВСЬКИЙ.