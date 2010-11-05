Перший національний фестиваль малого та середнього бізнесу відбудеться 24-27 листопада у Донецьку

Перший національний фестиваль представників малого та середнього бізнесу: «Підприємництво України: інновації і розвиток» відбудеться з 24 по 27 листопада 2010 року у м. Донецьк. Фестиваль відбуватиметься на двох майданчиках - у Міжнародному бізнес-центрі та м. Донецьк, пр.Київський, 87 Донецька торгово-промислова палата.

Малий та середній бізнес сьогодні є невід’ємною складовою частиною глобального підприємництва, водночас він – один із найвпливовіших секторів економік більшості розвинутих країн світу та один із перспективних напрямів розвитку кожної країни, у тому числі і України, відзначається в прес-релізі, текст якого переданий в УНІАН.

Основною метою даного заходу є демонстрація досягнень в малому бізнесі України, надання сприяння по залученню інвестицій, посилення впливу інноваційного малого підприємництва на конкурентоспроможність економіки України і Донецької області. До співпраці у цьому проекті планується залучити представників Кабінету міністрів, Національну академію наук, Держкомпідприємництво, регіональні облдержадміністрації.

Для участі у Фестивалі запрошуються також представники малого бізнесу регіонів України, регіональні торгово-промислові палати, бізнес-асоціації зі всіх регіонів України, представники міжнародних організацій, представники органів державної влади.Передбачається формат проведення Фестивалю у вигляді ділових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, майстер-класів) з питань розвитку підприємництва на різних майданчиках міста.

24-27 листопада під час проведення Національного фестивалю проходитиме Четверта спеціалізована міжрегіональна виставка-ярмарок досягнень малого і середнього бізнесу: «Малий бізнес України-2010». За підсумками Фестивалю будуть вироблені Резолюції та Рекомендації по окремим тематичним блокам, спрямовані на підвищення малого інноваційного підприємництва в процесі економічного росту в регіонах України.

Організаторами Фестивалю виступили Донецька обласна державна адміністрація; Донецька обласна Рада; Торгово-промислова палата України; Донецька торгово-промислова палата.