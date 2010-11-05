Головне за 5 листопада

Новини дня

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Головними новинами дня стали повідомлення про розрахунок Нафтогазу з Газпромом за жовтневий газ, про зростання надходжень до Пенсійного фонду, намір побудувати у Киеві до 2018 р. 23 станції метро...

Економіка

Податковий кодекс буде прийнято 19 листопада - Азаров Податковий кодекс України буде прийнято Верховною Радою 19 листопада цього року.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету Міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду.

«Ми розраховували його вже прийняти, але через певні причини, незалежні від нас, цього не вдалося зробити. Зараз ми ставимо для себе дату 19 листопада», – заявив М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що після ухвалення Податкового кодексу з 1 грудня парламент почне розглядати законопроект про держбюджет на 2011 рік, підготовлений на його основі.

7 жовтня 2010 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом Міністрів України.

16 листопада ц.р. парламент планує розглянути проект Податкового кодексу в другому читанні.

Інфляція в жовтні не перевищить 0,5%, зростання промвиробництва становитиме 11,5%

У жовтні ц.р. інфляція в Україні, порівняно з вереснем, становитиме не більше 0,4-0,5%, зростання виробництва в жовтні ц.р. перевищить 11,5%, порівняно з жовтнем 2009 року.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету міністрів України, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду.

Він зазначив, що завдяки зусиллям уряду фінансово-економічна ситуація в країні стабілізувалася: «В жовтні зростання промислового виробництва становило понад 11,5%. Так само ми йдемо по розрахункових параметрах щодо зростання ВВП».

Крім того, М.АЗАРОВ висловив упевненість у тому, що за підсумками року інфляція не перевищить 10%.

Прем`єр-міністр підкреслив, що зараз перед урядом стоїть завдання утримати позитивні тенденції розвитку економіки.

Фінанси

МВС передало функції ліцензування охоронних підприємств від ДСО департаменту громадської безпеки

Міністерство внутрішніх справ (МВС) передало функції ліцензування підприємств, що надають послуги з охорони, від Державної служби охорони (ДСО) департаменту громадської безпеки МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час наради з даного питання в Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва повідомив заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

«Можу довести до вашого відома, що 3 числа, буквально кілька днів тому (було підписано – УНІАН) наказ міністра внутрішніх справ №527 «Про забезпечення виконання Міністерством внутрішніх справ функцій ліцензування господарської діяльності з надання послуг із охорони державної та іншої власності й надання послуг з охорони громадян», - зазначив він.

Цим наказом, повідомив В.РАТУШНЯК, обов`язки департаменту ДСО з надання охоронним структурам ліцензій на діяльність передаються до департаменту громадської безпеки МВС. За його словами, цей наказ набере чинності «через тиждень-два».

Валютні резерви Нацбанку у вересні скоротилися на 1,2%

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в жовтні 2010 року скоротилися на 1,2% – до 34,252 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Інтервенції НБУ на валютному ринку України у вересні склали: купівля валюти – 169,5 млн. євро (або в еквіваленті 237,7 млн. дол.) за средньозваженим курсом 11,091898 грн./євро, продаж – 734,1 млн. дол. за середньозваженим курсом 7,94415 грн./дол.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) склав 18,218 млрд. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Обсяг операцій на наявному ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) склав 4,562 млрд. дол., зокрема обсяг валюти, купленої банками в населення, 1,344 млрд. дол., проданої населенню – 3,218 млрд. дол.

Витрати на обслуговування ОВДП склали 25,5 млрд. грн.

Витрати на обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за січень-жовтень 2010 року склали 25,5 млрд. грн., зокрема на виплату доходу – 8,8 млрд. грн., на погашення основного боргу – 16,667 млрд. грн., повідомляється на сайті Національного банку України.

Пори цьому, регулятор зазначає, що погашення і виплата доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі.

За підсумками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в жовтні надійшли коштів на загальну суму 2,705 млрд. грн. (з початку року – 37,820 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП випущених для рекапіталізації банків і погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 60,653 млрд. грн. Середньозважена доходність ОВДП за підсумками проведення аукціонів з первинного розміщення в жовтні становила 7,9% річних (з початку року - 12,88% річних).

НБУ також заявляє, що він у жовтні операцій купівлі-продажу ОВДП (зокрема через механізм їх двостороннього котирування) не проводив.

Надходження до бюджету ПФУ зросли на 126%

За оперативними даними, в січні-жовтні 2010 року до бюджету Пенсійного фонду України з усіх ресурсів фінансування надійшло 152,465 млрд. грн., що на 31,526 млрд. грн., або на 126,1% більше, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПФУ.

Зокрема, власні надходження становили 95,567 млрд. грн., що становить 97,7% планових показників. У січні-жовтні ц.р. надходження власних доходів збільшилися на 14,342 млрд. грн., або на 117,7%.

Витрати на виплату пенсій за звітний період становили 158,064 млрд. грн.

ПЕК

«Нафтогаз» повністю розрахувався за поставлений у жовтні російський газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у жовтні цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, «Нафтогаз» переказав «Газпрому» близько 1,063 млрд. дол. за імпортований у жовтні 2010 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі цього року складе близько 253 дол. за тис. куб. м.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки в розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Транспорт

У Києві до 2018 року планується побудувати 23 станції метро - Попов

У Києві до 2018 року планується побудувати 23 станції метро. Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ сьогодні перед пробним пуском поїздів через станцію "Деміївська".

«Ми розрахували наші плани так, щоб до 2018 року ми могли щорічно будувати приблизно 4,5 км ліній метрополітену і ввести (в експлуатацію – УНІАН) 23 станції», - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що довжина київського метрополітену до 2018 року збільшиться на 36 км.

Планується як продовжувати існуючі лінії, так і побудувати дві нові лінії метрополітену.

У Києві відкрито рух по естакаді на Московській площі

Сьогодні в Києві введено в експлуатацію естакаду в складі автомобільної розв`язки на Московській площі.

Із запуском естакади відкрито наскрізний рух на Московській площі.

На урочистій церемонії з нагоди введення в експлуатацію естакади були присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ.

Введення в експлуатацію розв`язки з естакадою збільшить пропускну спроможність Московської площі з 9 до 12 тис. автомобілів на годину й покращить екологічний стан у районі розв`язки. Крім того, значно покращиться транспортне сполучення як для жителів Голосіївського району Києва і прилеглих районів, так і для транзитного транспорту. Естакада довжиною 432 метри забезпечить наскрізний трисмуговий рух автомобілів у кожному напрямку.

Вартість реконструкції Московської площі становить 353,4 млн. грн., із яких вартість будівництва естакади – 180 млн. грн. Проект фінансується з міського (95,4 млн. грн.) і державного (258 млн. грн.) бюджетів.

За словами голови наглядової ради ПАТ «Мостобуд» Володимира ПРОДИВУСА, на сьогодні компанія освоїла на будівництві естакади 140 млн. грн.

Він зазначив, що з моменту відновлення бюджетного фінансування, в травні 2010 року, «Мостобуд» задіяв на будівництві естакади близько 440 осіб із шести мостозагонів.

«Безпосередньо прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ було поставлено завдання здати в експлуатацію автомобільну розв`язку на Московській площі до кінця нинішнього року. Не порушуючи технологію і якість будівництва, «Мостобуд» виконує це завдання в строк. При стабільному фінансуванні мостобудівці завершать роботи до 15 грудня. Такий термін обумовлено часом, необхідним для виготовлення складних металоконструкцій підприємствами-постачальниками», – сказав В.ПРОДИВУС.

Зазначимо, навесні 2009 року фінансування об`єкту було зупинено.

Також В.ПРОДИВУС уточнив, що компанія завершує обладнання з`їздів із естакади, розв`язок, п`яти пішохідних переходів, місць стоянки автотранспорту, під`їзду до «Макдональдсу» і впорядкування території.

«Введення розв`язки в експлуатацію в 1,5 раза збільшить її пропускну спроможність і покращить екологічну ситуацію в околицях. Крім того, жителі Голосіївського і прилеглих районів столиці, а також водії транзитних автомобілів без затримок перетинатимуть цей проблемний транспортний вузол», – сказав він.

За словами голови наглядової ради «Мостобуду», на сьогодні будівельні роботи з реконструкції Московської площі виконано на 85%. При цьому В.ПРОДИВУС додав, що гарантія побудованих компанією об`єктів, при відповідній експлуатації та обслуговуванні, становить 100 років.

Агро

В Україні намолочено 40,5 млн. тонн зерна

На сьогодні в Україні намолочено 40,5 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні під час наради з питань ситуації на продовольчому ринку і завершення комплексу осінньо-польових робіт у Вінницькій області.

За його словами, середня врожайність зернових становить 28 ц/га.

«Залишилося близько 5%, і ми в бункерній вазі матимемо десь 41 млн. тонн. Це досить вагомий урожай, враховуючи аномальний рік, який у нас був», – зазначив міністр.

Також М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що серед регіонів України Вінницька область займає перше місце з валового збору зернових.

«Зокрема, Вінницька область намолотила 3,1 млн. тонн, Одеська і Дніпропетровська – по 2,9 млн. тонн, Полтавська і Черкаська – по 2,5 млн. тонн, Кіровоградська і Миколаївська – по 2,3 млн. тонн, Запорізька – 2,1 млн. тонн, Київська область – 2 млн. тонн», – повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України знизило прогноз валового збору зернових цього року до 38,6 млн. тонн.

Цього маркетингового року, за уточненими оцінками МінАП, загальна пропозиція зерна (включаючи перехідні запаси) складе 44,7 млн. тонн проти раніше прогнозованих 50 млн. тонн.

Столиця

Янукович доручив київській владі розробити стратегічний план розвитку інфраструктури столиці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив органам влади Києва розробити стратегічний план розвитку інфраструктури столиці та вирішити низку проблемних питань Києва, зокрема у транспортній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі на урочистих зборах з нагоди 50-річчя Київського метрополітену.

«Головним завданням для нової київської влади, я вважаю, розробку інфраструктури міста Києва», - сказав глава держави. За його словами, в рамках цього перед столичною владою стоїть низка масштабних завдань, зокрема в рамках підготовки до Євро-2012.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, йдеться про розвиток міжнародного аеропорту «Київ», будівництво нових та реконструкція існуючих транспортних розв’язок, мостових переходів, продовження розбудови мережі метро, будівництво готелів тощо.

Президент заявив, що вимога до вирішення цих та інших проблемних питань столиці буде викладена у його відповідному дорученні столичним органам влади.

«Ми системно кожного тижня з паном ПОПОВИМ – першим заступником міського голови – розглядаємо усі питання, які стосуються Києва. І я впевнений в тому, що чим частіше ми будемо зустрічатися, тим це буде для нього гірше. Краще, щоб він ходив до мене хоча б один раз на місяць – спочатку, а потім і один раз на рік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Київ виплатив відсотки за єврооблігаціями 2005 року

Влада Києва своєчасно і в повному обсязі виплатила відсотки за облігаціями участі в зовнішньому кредиті, випущеними в 2005 р. на загальну суму 250 млн. дол. під 8% річних і строком на 10 років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Банку «Хрещатик», якийй виступив ко-менеджером і платіжним агентом цієї позики.

Лід-менеджерами з позики виступили CitіGroup (London Branch) і Credit Suisse (London Branch).