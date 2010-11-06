Попов заявляє про законність зміни влади в Києві

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ заявляє про законність влади в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив напередодні в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я категорично стверджую і готовий з ким завгодно сперечатися, що ні Конституцію, ні діючі закони в Україні тими рішеннями, які були щодо Києва прийняті, не порушено. Все було зроблено в рамках чинного законодавства. Прийде час – будуть вибори. Це 2012 рік", - сказав О.ПОПОВ.

Водночас він визнає, що, таким чином, чинний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виявився в дискомфортній ситуації. "Звичайно, ситуація дискомфортна, але питання все-таки не до мене. Прийшовши на роботу в КМДА, у мене були визначені, і до сьогодні я виконую, чіткі обов`язки, пов`язані з організацією роботи виконавчої влади. Це величезний обсяг роботи. Мені вистачає тих проблеми, які є з вирішенням цих завдань", - відзначив О.ПОПОВ.

На його думку, кадрове посилення керівного складу КМДА було викликане необхідністю термінової стабілізації ситуації в Києві. "Мені навіть іноді, я відверто скажу, страшно за те, що у нас відбувається з тепловими мережами, з водопровідно-каналізаційним господарством. Ми з вами – на пороховій бочці живемо. І реагувати на ці речі влада повинна негайно. Таке рішення було ухвалене. Нам потрібно стабілізувати ситуацію, а коли прийде час – будь ласка, може, воно завтра, може, будуть якісь рухи, рішення з боку мера, можливо, закони поміняються, але в рамках чинних Конституції і законів. Вибори мера в 2012 році. Я на ці процеси через свої посадові обов`язки не впливаю. Я виконую свої функції", - наголосив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2010 року О.ПОПОВА було призначено першим заступником голови Київської міської державної адміністрації замість Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.