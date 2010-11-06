Попов пишається тим, що працював у КДБ

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ зізнався, що свого часу служив у Комітеті державної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив напередодні в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я пишаюся тим, що працював у Комітеті державної безпеки. Звільнився я із служби в 1993 році. Мені ця служба дуже багато в житті дала, я багато чого навчився, бо кадри в той час готувалися на високому рівні, і мені багато чого пригодилося в житті з того, чого мене навчили. Я займався цікавою темою, я займався економікою, зовнішньоекономічною діяльністю", - сказав О.ПОПОВ.

У відповідь на прохання журналіста уточнити, чи не йдеться про економічне шпигунство, перший заступник голови КМДА наголосив: "Я глибше не вникатиму. Ви знаєте, що про багато що не говорять".