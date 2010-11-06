У Варшаві 16 листопада буде презентовано офіційний талісман Євро-2012

16 листопада у Варшаві УЄФА і Місцеві організаційні комітети Євро-2012 Польщі та України представлять офіційний талісман турніру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОК Євро-2012 в Україні.

За повідомленням, церемонія розпочнеться об 11.00 у приміщенні театру «Польський». Після її завершення представників ЗМІ запросять до зони флеш-інтерв’ю.

Представники ЗМІ, які бажають відвідати захід у Варшаві, мають надіслати заявки на акредитацію (прізвище, ім’я, назва ЗМІ, контактний номер телефону, адреса електронної пошти) на адресу media.pol@euro2012.com. Останній термін подання заявок – середа, 10 листопада, 17.00.

Акредитаційні картки можна буде забрати у приміщенні «Євро-2012 Польща» за адресою пр. Івана Павла ІІ 19, у понеділок, 15 листопада, з 15.00 до 17.00.