Головне на 6 листопада

В Україні внаслідок шквалистих поривів вітру та спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 6 областях сталося знеструмлення 45 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Київській - 15 н. п., Сумській -13 н. п., Черкаській - 8 н. п., Рівненській - 4 н. п., Чернігівській - 3 н. п. та Івано-Франківській - 2 н. п.

Крім того, у Сумській області (м. Конотоп та Кролевецькому районі) поривчастим вітром частково пошкоджені (зірвано шифер та листову бляху) покрівлі адміністративних та житлових будівель.

Створено робочі групи з уточнення наслідків та збитків, нанесених негодою. До аварійно-відновлювальних робіт у населених пунктах залучено комунальні служби районів та бригади обленерго.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ заявляє про законність влади в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив напередодні в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я категорично стверджую і готовий з ким завгодно сперечатися, що ні Конституцію, ні діючі закони в Україні тими рішеннями, які були щодо Києва прийняті, не порушено. Все було зроблено в рамках чинного законодавства. Прийде час – будуть вибори. Це 2012 рік", - сказав О.ПОПОВ.

Водночас він визнає, що, таким чином, чинний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виявився в дискомфортній ситуації. "Звичайно, ситуація дискомфортна, але питання все-таки не до мене. Прийшовши на роботу в КМДА, у мене були визначені, і до сьогодні я виконую, чіткі обов`язки, пов`язані з організацією роботи виконавчої влади. Це величезний обсяг роботи. Мені вистачає тих проблеми, які є з вирішенням цих завдань", - відзначив О.ПОПОВ.

На його думку, кадрове посилення керівного складу КМДА було викликане необхідністю термінової стабілізації ситуації в Києві. "Мені навіть іноді, я відверто скажу, страшно за те, що у нас відбувається з тепловими мережами, з водопровідно-каналізаційним господарством. Ми з вами – на пороховій бочці живемо. І реагувати на ці речі влада повинна негайно. Таке рішення було ухвалене. Нам потрібно стабілізувати ситуацію, а коли прийде час – будь ласка, може, воно завтра, може, будуть якісь рухи, рішення з боку мера, можливо, закони поміняються, але в рамках чинних Конституції і законів. Вибори мера в 2012 році. Я на ці процеси через свої посадові обов`язки не впливаю. Я виконую свої функції", - наголосив О.ПОПОВ.

Олександр ПОПОВ заявляє, що стратегічні підприємства столиці, повернені в комунальну власність, надалі не вноситимуться до програми приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

Зокрема, ведучий попросив першого заступника голови КМДА уточнити щодо розпочатої процедури повернення в муніципальну власність низки підприємств: йдеться про остаточне повернення об`єктів у власність київської громади чи про реприватизацію, тобто ці підприємства, можливо, знову буде виставлено на приватизацію.

На це О.ПОПОВ сказав: «Ми провели за дуже невеликий період часу дійсно дуже велику роботу. Окрім «Київміськбуду», у нас сьогодні повний контроль над «Київенергохолдингом», який управляє пакетами акцій «Київгазу», «Київенерго» і «Київводоканалу». Мушу сказати, що на сьогодні вже є рішення судів, згідно з якими ми одержали повний контроль над «Київводоканалом» і «Київгазом».

На двох останніх підприємствах, за словами О.ПОПОВА, буде проведено, згідно з процедурою, збори акціонерів, після чого в компаніях буде встановлено повний контроль муніципалітету, тобто територіальної громади.

При цьому О.ПОПОВ нагадав про недавнє рішення Київради, яким з програми приватизації було виключено 300 об`єктів комунальної власності. «Ми вважаємо, що вони є важливими для територіальної громади, і ми їх не включатимемо надалі і взагалі розглядати питання їх можливого відчуження», - запевнив перший заступник голови КМДА.

Близько 25% комунальних підприємств столиці буде ліквідовано.

Як передає кореспондент, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ напередодні в ефірі телеканалу «Інтер».

За його словами, минулого тижня було завершено роботу з вивчення фінансово-економічної діяльності всіх комунальних підприємств, яких у столиці налічується 180.

«Ми сьогодні маємо чітке уявлення того, що частина з них, це приблизно 25%, повинні бути ліквідовані через те, що вони працюють або із збитками і неефективні, або вони виконують адміністративні функції, які на сьогодні повинні виконувати органи влади», - повідомив О.ПОПОВ.

Він наголосив, що робота таких підприємств створювала підґрунтя для корупції і неефективного використання бюджетних коштів.

«У нас є підприємства, які до 50 млн. грн. використовували на своє існування і на свою діяльність, які повинні були б надходити до міського бюджету. Тому ми тут приймаємо дуже жорстку політику. Ми ліквідовуємо ці підприємства. Частину підприємств буде укрупнено й об`єднано, частину з них буде замінено в плані менеджменту для того, аби стабілізувати фінансово-економічну ситуацію», - сказав перший заступник голови КМДА.

Він повідомив, що є намір проаналізувати також роботу всіх підприємств комунальної форми власності колишніх районних рад столиці.

Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що українську спиртову галузь врятує тільки приватизація.

Таку думку він висловив в коментарі газеті «Дзеркало тижня» 6 листопада.

«Упевнений, що майбутнє спиртової промисловості тільки у роздержавленні. Давайте дивитися правді в очі - на наші старі заводи інвестор не прийде. Як би цинічно це не звучало, єдиний спосіб врятувати спиртову галузь - це приватизація. Виробництво має бути зосереджено в руках бізнесу», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Також він зазначив, що «держава має отримувати податки і виконувати контрольні функції в тісній взаємодії з асоціаціями виробників». «Тому постанова Кабміну про реорганізацію «Укрспирту» - це перший крок до роздержавлення галузі», - підкреслив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, найближчими завданнями повинні стати підготовка законопроекту про умови приватизації підприємств спиртової галузі та законопроекту про регулювання продажу алкогольної продукції.

«Необхідно забезпечити квоти на постачання нашого спирту на ринки Євросоюзу. Слід провести аналіз та інвентаризацію реального стану спиртових заводів і визначити дві категорії. Перша - підприємства, які слід перепрофілювати для виробництва біопалива, і друга - підприємства, призначені для приватизації виробниками лікеро-горілчаної продукції. Я розпорядився, щоб всі плани з реформування галузі в обов`язковому порядку узгоджувалися з галузевими асоціаціями. Ми повинні погоджувати дії держави і бізнесу в питаннях визначення стратегії приватизації спиртової промисловості», - заявив він.

(УНІАН)