ЄС відмінив візи для Албанії та Боснії та Герцеговини
15:29, 08 листопада 2010Різне
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Європейський Союз відмінив візи для короткострокових поїздок для громадян Албанії і Боснії і Герцеговини.
Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні Ради міністрів юстиції і внутрішніх справ ЄС.
Безвізовий режим для громадян цих країн буде введений "наступного дня" після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.
Європарламент підтримав рішення про відміну короткострокових віз для громадян цих двох країн 7 жовтня цього року.
Таким чином, Албанія, Боснія і Герцеговина приєднаються до двох інших балканських країн - Чорногорії і колишньої югославської республіки Македонія, які отримали безвізовий режим з ЄС з 19 грудня 2009 року.
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