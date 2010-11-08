ЄС відмінив візи для Албанії та Боснії та Герцеговини

Європейський Союз відмінив візи для короткострокових поїздок для громадян Албанії і Боснії і Герцеговини.

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні Ради міністрів юстиції і внутрішніх справ ЄС.

Безвізовий режим для громадян цих країн буде введений "наступного дня" після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.

Європарламент підтримав рішення про відміну короткострокових віз для громадян цих двох країн 7 жовтня цього року.

Таким чином, Албанія, Боснія і Герцеговина приєднаються до двох інших балканських країн - Чорногорії і колишньої югославської республіки Македонія, які отримали безвізовий режим з ЄС з 19 грудня 2009 року.