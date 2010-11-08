Подія в індустрії гостинності, яку неможливо пропустити!

9–11 листопада у Виставковому центрі “КиївЕкспоПлаза” відбудеться Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2010.

Індустрія гостинності на сьогоднішній день є однією з галузей, що найбільш активно розвиваються та мають великі перспективи. У зв’язку з підготовкою України до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 увага до цього сектору значно підвищилась.

Одним з найбільш ефективних заходів, які сприяють розвитку даної галузі, є Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу.

Організатор експофоруму – ТОВ “Київський міжнародний контрактовий ярмарок”.

Генеральний партнер експофоруму - компанія “METRO”.

Експофорум – це проведення одразу 5 спеціалізованих виставок і експозицій, що дають можливість охопити весь спектр товарів та послуг для ресторанно-готельної індустрії. Серед них вже відомі “Ресторан Експо Україна”, “Ресторан Прод Експо”, “Світ скла та посуду”, “Modern hotel”, а також нова спеціалізована експозиція клінінгу “Kiev Clean Expo”.

Експофорум – це 11000 відвідувачів, близько 200 учасників, 3500 кв. м. площі (за даними 2009 року).

Експофорум – це не тільки зібрання провідних компаній в сфері ресторанно-готельного бізнесу, але й місце проведення великої кількості спеціалізованих заходів, спрямованих на вирішення проблем та визначення перспектив розвитку галузі.

Однією з головних експозицій експофоруму 2010 року стане тренд-зона “Hotel-Design”.

Що таке “Hotel-Design”?

Група дизайнерів створить інноваційні інтер’єрні рішення готельних номерів економ-, стандарт-, бізнес- класів, використовуючи матеріали лише компаній-учасниць експофоруму.

Що дає “Hotel-Design”?

Для відвідувачів – це можливість побачити готові інноваційні проекти для створення інтер’єру високого класу.

Для постачальників – це новий формат для експонування своєї продукції.

Для дизайнерів – це можливість для реалізації нових творчих ідей, позиціювання свого імені як бренда в секторі HoReCa.

Тренд-зона “Hotel-Design” - не єдина подія експофоруму, яка варта уваги. В рамках Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу пройде ряд заходів, що неодмінно стануть ключем для вирішення проблем в індустрії гостинності України. Серед них: бізнес-форум “Академія ресторанного бізнесу”, ряд бізнес-модулів на тематику готельного сектора, а також велика кількість семінарів та демонстрацій обладнання і послуг в рамках спеціалізованої експозиції “Kiev Clean Expo”.

Експофорум цікавий також тим, що в його рамках вже вшосте пройде Чемпіонат кавових баріста. Бармени, які представляють ресторани, кавові компанії, асоціації будуть змагатися в мистецтві приготування кави. Переможця визначить авторитетне журі.

Участь у експофорумі – це своєрідний безпрограшний лотерейний білет для вдалого початку та розвитку бізнеса в індустрії гостинності України. Адже, як показує досвід інших розвинутих країн, саме вдало сформована інфраструктура даного напрямку, по-перше, приносить непоганий прибуток державі, а по-друге, робить країну привабливою для туристів зі всього світу.

Кожного року Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу - це яскрава подія в індустрії гостинності України, яка має на меті об’єднати всі складові даної галузі в одному місці для забезпечення найефективнішого розвитку ресторанно-готельного бізнесу.

Церемонія офіційного відкриття експофоруму відбудеться 9 листопада 2010 року о 12.00 у павільйоні № 1 ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ, вул. Салютна, 2-б).

Години роботи виставок: 9-11 листопада - з 10.00 до 18.00 (вхід відвідувачів до 17.30).

Детальну інформацію про експофорум ви зможете отримати у дирекції виставки за телефонами: (044) 461 9390, 490 6203 або на сайті :www.rest-hotel.kiev.ua.

Безкоштовне запрошення на експофорум ви зможете отримати на сайті: www.invitation.kiev.ua