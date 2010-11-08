Анонс на 9 листопада

* Круглий стіл на тему: "Що несе новий Податковий кодекс благодійникам?". Організатор - Український форум благодійників. Питання: Як буде регулювати Податковий кодекс отримання благодійної допомоги? Чи зміниться податковий режим для бізнес-компаній благодійників? Які зміни в оподаткуванні благодійних фондів і організацій? Учасники: Олександр Вінников, голова правління Мережі розвитку європейського права; Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень.



* Відбудеться відкриття Міжнародного інвестиційного бізнес форуму з питань енергоефективності та відновлювальної енергетики. В урочистому відкритті Форуму очікується участь першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Також у відкритті візьмуть участь голова НАЕР Микола Пашкевич та міністр МінЖКГ Юрій Хіврич. Брифінг для ЗМІ за участю представників: Уряду України, керівників МінЖКГ, НАЕР Україна, Держводгоспу України.



* Міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій Хіврич проведе прес-конференцію в рамках роботи VI Конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства».



* Відбудеться відкриття Національної виставки Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України», яка проходить в рамках Європейського тижня якості в Україні. На відкритті виставки очікується участь міністра економіки України Василя Цушка і голови Держспоживстандарту України Олександра Матвійчука. 9-10 листопада в "Українському Домі" буде проходити нагородження фіналістів, лауреатів і переможців конкурсу.



* Розпочнеться науково-практична конференція «Досконалість і якість - фактори успіху і гідного життя», яка відбудеться в рамках 19-го Міжнародного форуму «Дні якості в Києві '2010». Організатори: Федерація профспілок України, Українська асоціація якості, УСПП. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, президент Української асоціації якості Петро Калита, голова ФПУ Василь Хара. Відбудеться нагородження підприємств-переможців 15-го Українського національного конкурсу якості.



* Прес-конференція на тему: «ЄДАПС» ввів Україну в елітний світової клуб виробників обладнання для персоналізації документів». Учасники: член Ради директорів консорціуму «ЄДАПС» Георгій Бейлін; директор компанії «ЄДАПС-Лазер» Володимир Возний. Буде продемонстрована унікальна промислова система: обладнання по роботі з біометричними даними та установка для лазерного гравірування та електронної персоналізації ідентифікаційних документів.



* Відбудеться презентація дослідження споживчої активності покупців у період новорічних і різдвяних свят 2010/2011 рр., проведене аудиторсько-консалтинговою компанією "Делойт". Учасники: Григорій Павлоцький, партнер "Делойт"; Андрій Степанов, партнер "Делойт"; Олександр Черінько, менеджер "Делойт"; Геннадій Вербиленко, генеральний директор COMFY.



* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Оболонський синдром» - загроза національній безпеці України». Нещодавно в Україні була викрита злочинна схема відбирання у громадян особистого майна. У ній задіяні іноземні громадяни та українські корумповані чиновники. Про злочинну схему буде розказано на прикладі ситуації зі спробою захоплення приміщення за вул.Оболонська набережна, 15, корпус 2, що належить Оксані Добровольській. Буде оприлюднено звернення О. Добровольської до голови СБУ, міністра внутрішніх справ, голови Верховного суду України, голови Вищої ради юстиції і голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням розібратися в ситуації, дати кваліфіковану оцінку діям чиновників і захистити від злочинних дій шахраїв. Учасники: Юрій Червінський, експерт з M&A; Оксана Добровольська, власник приміщення по вул. Оболонська набережна, 15, корпус 2; юрисконсульт (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Прес-конференція на тему: «Збільшення робочого тижня на 8 годин і інші новації Трудового кодексу. Чого очікувати українцям?». Учасники: Валентина Позініч, зав.відділом експертиз юридичного департаменту ФПУ; Мирослав Якибчук, голова Національного форуму профспілок України; Григорій Кабанченко, заступник голови Національного форуму профспілок України.



* Прес-конференція РА "Експерт-Рейтинг" і ЗАТ "Лізинг IT", присвячена визначенню кредитного рейтингу одного з перших в Україні випусків облігацій, які виступають продуктами сек'юритизації активів. Учасники: генеральний директор ЗАТ "Лізинг ІТ", президент Союзу "Сертифіковані спеціалісти лізингу України" Дмитро Богодухов; директор РА "Експерт-Рейтинг" Володимир Духненко; головний фінансовий аналітик, голова аналітичної служби РА "Експерт-Рейтинг" Віталій Шапран.



* Прес-конференція на тему: «Чи можливе зниження цін на м'ясо та молоко?». Учасники: голова Ради підприємців при КМУ, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, голова Ради директорів Союзу молочних підприємств Вадим Чагаровський і ген.директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.



* Відбудеться прес-ланч з авторами першого в Україні порталу з он-лайн страхування www.finshop.com.ua на тему: «Страхування та он-лайн сервіси - реалії та перспективи розвитку ринку». Учасники: автори ідеї та творці сайту Роман Бублик, Максиміліан Федінгер, Іван Бублик. Також у заході візьме участь член Наглядової Ради та засновник страхової компанії АСКА Олександр Сосіс.



* Відбудеться зустріч Мережі Глобального договору України формату B2B (бізнес бізнесу) на тему: "Екологічні практики в корпоративному контексті". Учасники: Андрій Бублик, директор із зв'язків з органами державної влади та комунікацій, Кока-Кола Беверіджиз Україна; Ганна Таранцова, менеджер з екологічних програм, Тетра Пак Україна; Михайло Вінницький, інтелектуальний керівник Presidents 'MBA та викладач Києво-Могилянської Бізнес-Школи.



* У Міжнародному виставковому центрі відбудеться офіційне відкриття VII Міжнародної агропромислової виставки "АГРОФОРУМ - 2010", в рамках якої буде проведено ХІІІ Агропромислову виставку "Фермер України". Організатори: ТОВ «Міжнародний виставковий центр», ТОВ Експо-Центр «Госопдар».



* 18-00 - В УНІАН відбудеться брифінг представників Міністерства праці, соціальних відносин, сім'ї та солідарності Франції на тему: «Кращі практики соціальних інформаційних кампаній». Французькі експерти з комунікацій відкриють секрети проведення успішних соціальних інформаційних кампаній, які були обговорені напередодні з представниками Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Державної соціальної служби. Учасники: експерти Міністерства праці, соціальних відносин, сім'ї та солідарності Франції: Елізабет Том-Гертейнріш, начальник Управління з прав жінок та гендерної рівності і Марі Керлі, начальник Генерального директорату з європейських і міжнародних справах і соціального включення (вул. Хрещатик, 4, конференц -зал). Потрібна акредитація. Для акредитації необхідно заповнити та надіслати заявку (ПІБ, місце роботи, посада, моб.тел., E-mail) за адресою: osushytska@internews.ua до 16:00 8 листопада з позначкою в темі листа: ministry workshop. Телефон:. 067-243-63-55.



* Відбудеться урочисте відкриття триденної Міжнародної конференції на тему: "Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов'язаним з освоєнням результатів академічних досліджень". Організатор: Європейська економічна комісія ООН спільно з МОНП України, НТУУ "КПІ" за підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні.



* Відбудеться фінал національної першості з барменського мистецтва в категорії flairing - «Planet Z - Flair Open». У програмі: Підбиття підсумків чемпіонату на прес-конференції за участю представників Всесвітньої Асоціації флейринга (WFA) в Україні; Виступ фіналістів; Шоу-програма та церемонія нагородження переможця - кращого flair-бармена Україні. Всього у фіналі з ексклюзивними програмами виступлять 12 барменів. У 18-30 - прес-конференція для представників ЗМІ.



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