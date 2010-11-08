Курс НБУ на 9 листопада

Офіційний курс НБУ на 9.11.10 100 USD - 791.6700 (8 листопада - 791.4700) 100 EUR - 1101.7671 (8 листопада - 1114.7063) 10 RUR - 2.5701 (8 листопада - 2.5721) Облікові курси банківських металів на 9.11.10. за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-110042.13 (8 листопада-109559.23) 961 XAG 10 Срібло-2115.34 (8 листопада-2068.90) 962 XPT 10 Платина-138858.92 (8 лист. -139298.72) 964 XPD 10 Паладій-54308.56 (8 листопада-53661.67)

Офіційний курс НБУ на 9.11.10



100 USD - 791.6700 (8 листопада - 791.4700)



100 EUR - 1101.7671 (8 листопада - 1114.7063)



10 RUR - 2.5701 (8 листопада - 2.5721)



Облікові курси банківських металів на 9.11.10.за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото-110042.13 (8 листопада-109559.23)



961 XAG 10 Срібло-2115.34 (8 листопада-2068.90)



962 XPT 10 Платина-138858.92 (8 лист. -139298.72)



964 XPD 10 Паладій-54308.56 (8 листопада-53661.67)

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