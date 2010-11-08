Головне на 8 листопада

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



Виїзне засідання Віденського економічного форуму відбудеться в Україні у квітні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такої домовленості було досягнуто сьогодні в ході VII Віденського економічного форуму, на якому був присутній прем'єр-міністр України Микола Азаров, а також федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН і голова правління Raiffeisen International Герберт СТЕПІЧ.

Як повідомляв УНІАН, у нинішньому форумі у Відні брали участь понад 500 представників з 44 країн.

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Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до австрійських бізнесменів з пропозицією інвестувати кошти в економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в ході робочого ланчу з представниками австрійських ділових кіл в офісі Raiffeisen International.

При цьому прем'єр-міністр України зазначив, що зі свого боку український уряд гарантує створення сприятливих умов для інвестицій.

"Стабільність, передбачуваність надійність - це ті основні умови, які ми гарантуємо усім тим, хто захоче з нами працювати", - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він запропонував австрійським бізнесменам співпрацю в аграрній сфері і сказав, що незабаром в Україні буде ухвалений закон про ринок землі.

Також М. АЗАРОВ озвучив пропозицію про співпрацю у будівельній галузі. Він зазначив, що для реалізації важливих проектів інвестори зможуть отримати вже готові майданчики під будівництво. Крім того, сказав голова українського уряду, в Україні є потенціал для розвитку виробництва комп'ютерів і програмного забезпечення.

Також М. АЗАРОВ запевнив, що Україна врахує усі зауваження щодо роботи іноземних інвесторів, які були висловлені сьогодні керівництвом банку Raiffeisen International і стосувалися передусім юридичної сторони роботи іноземного бізнесу в Україні.

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Інфляція в Україні в жовтні 2010 року порівняно з вереснем п.р. становила 0,5%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з жовтнем 2009 року показник інфляції становить 10,1%, а порівняно з січнем-жовтнем 2009 року – 9,4%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем п.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%, порівняно з вереснем 2009 року - 10,5%, порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

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Україна ввела квоти на імпорт сірників.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ). Рішення ухвалене на підставі матеріалів спеціального розслідування, яке ініціювали державне підприємство «Рівненська сірникова фабрика» і ТОВ «Українська сірникова фабрика» (обидва підприємства розміщені у місті Березне Рівненської області).

Наголошується, що представники цих підприємств скаржилися на те, що імпортна продукція, яка останнім часом заполонила вітчизняний ринок, може призвести до банкрутства вітчизняних виробників сірників.

Таким чином, МКМТ встановила квоту на імпорт сірників на період з 6 листопада 2010 року до 5 листопада 2011 року на рівні 7328 тонн – з Російської Федерації, 2656 тонн – з Білорусі і 301 тонна – з інших країн.

На період з 6 листопада 2011 року до 6 листопаду 2012 року розмір квотування буде збільшено ще на 5%.

Довідка УНІАН. У листопаді 2009 року Україна ввела на 3 роки спеціальне мито на імпорт сірників – 11,3% не залежно від країни-виробника.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9670, до 12:00 звузився спред - 7,9600/7,9630. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9585/7,9635 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2583/0,2586, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2586/0,2588. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2585/0,2586. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,7900 (+0,0389).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3953/1,3955, а до 15:00 впали до 1,3907/1,3909. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1030/11,1180, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,0895/11,0995. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 11,0775/11,0905.

ПЕК



В Організації країн експортерів нафти (ОПЕК) здивовані формулою розрахунку ціни на російський газ для України. Про це заявив генеральний секретар ОПЕК Абдаллой ель-БАДРІ під час зустрічі з Миколою АЗАРОВИМ, повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, зазначив В.ЛУК’ЯНЕНКО, здивування викликає те, що ціна на газ коригується залежно від ціни на нафту.

«Сьогодні вже немає прямого цінового зв`язку нафти і газу, оскільки почалися могутні розробки сланцевого газу в Сполучених Штатах», - процитував А.Ель-БАДРІ прес-секретар голови уряду України.

Довідка УНІАН. Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м. Вона коригується кожного кварталу залежно від того, як змінюються ціни на нафтопродукти.

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Україна запропонувала Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) стати спостерігачем при цій організації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що зробив таку пропозицію в ході зустрічі з Абдаллою ель-БАДРІ.

"Ми, зокрема, запропонували розглянути питання про статус України як спостерігача при цій організації. Для нас надзвичайно важливо знати політику основних виробників нафти, знати основні параметри і прогнози (на ринку нафти - УНІАН). Тому участь нашої країни як спостерігача при ОПЕК мені здається доцільною", - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з цим він підкреслив, що у відповідь це на прохання А. ель-БАДРІ пообіцяв розглянути питання про надання Україні статусу спостерігача на найближчій конференції ОПЕК.

Крім того, голова уряду зазначив, що в ході його візиту в Лівію, яка є членом ОПЕК, у кінці листопада це питання також буде порушене. Як повідомляв УНІАН, М. АЗАРОВ сьогодні також заявив, що Україна зацікавлена в активізації стосунків з ОПЕК у зв'язку зі збільшенням об'єму транзиту нафти через територію країни. Голова уряду сказав, що з поточного року транзитом через Україну в Білорусь поставляється венесуельська нафта, також йдуть переговори про транзит нафти з Азербайджаном, який планує істотно збільшити її видобуток найближчим часом. "Україну цікавлять прогнози ОПЕК, інформація про ситуацію на ринках - про ризики і перспективи розвитку ринків", - сказав він.

Довідка УНІАН. Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує країни, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон, зокрема, Саудівську Аравію, Іран і ОАЕ. Росія в ОПЕК не входить. На частку 13 країн, які входять в ОПЕК, доводиться більш ніж третина нафти, яку добувають у всьому світі, тобто понад 32 млн. баррелів на день. Світовий попит на нафту, згідно з оцінкою засновника BP Capital Буна ПІКЕНСА, складає 87 млн. баррелів на день.

До ОПЕК входять Алжір, Ангола, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела. У цих країнах зосереджено близько 67% світових розвіданих запасів нафти.

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Австрія займає позицію, згідно з якою шляхи постачань газу мають бути диверсифіковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи реакцію федерального канцлера Австрії Варнера ФАЙМАННА на зроблену йому українською стороною пропозицію конструктивно ставитися до позиції України щодо "Південного потоку".

"Реакція канцлера, коли розмова проходила віч-на-віч, була абсолютно адекватною. Яка різниця Австрії, з якого потоку отримувати газ. Австрія, як і будь-яка інша країна, зацікавлена в конкуренції систем, які поставляють газ, у надійності їх роботи, у можливості диверсифікації постачань газу. Отже така позиція абсолютно зрозуміла", - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна не закликала Австрію відмовитися від участі в будівництві газопроводу "Південний потік". "Ми не закликали Австрію зайняти позицію якоїсь протидії цьому будівництву, тому що ми прекрасно розуміємо, що цього не буде. Але ми звернули увагу керівництва Австрії на те, що існують і інші можливості. У тому числі, це і модернізація нашої газотранспортної системи. Це дешевша і надійніша можливість для транзиту газу, у тому числі і в Австрію".

Він ще раз підкреслив, що ставити метою відмову Австрії від участі в "Південному потоці" безглуздо, і Україна такої мети не ставить.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи сьогодні на Віденському економічному форумі, на якому був присутній Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН, висловив прохання австрійській стороні "конструктивно поставитися до позиції України щодо "Південного потоку".

Він нагадав, що 22 листопада у Брюсселі планують провести переговори про модернізацію української газотранспортної системи у форматі Україна-ЄС-Росія.

Позиція України, як і до переговорів, так і під час переговорів полягає в тому, що будівництво Південного і Північного потоків може привести до скорочення майже у два рази транзиту газу через територію України по українській ГТС.

"Це для нас втрати. Це для нас украй невигідний варіант. Ми запропонували ЄС і Росії, і, я сподіваюся, що така тристороння зустріч пройде в найближчому майбутньому, розглянути питання про реконструкцію нашої південної мережі газопроводів з тим, щоб вкласти у двадцять разів менше коштів в модернізацію наших південних газопроводів і вийти в ту ж саму точку - місто Бургас в Болгарії з тим же самим об'ємом газу, який планується направляти за системою "Південного потоку", - сказав М. АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ "Газпром" планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект "Південний потік" (South Stream).

Газопровід "Південний потік" планують побудувати до 2015 року. Витрати на увесь проект оцінюють приблизно в 25 млрд. дол. Газопровід буде прокладений по дну Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна гілка пройде через Грецію в Італію, інша - через Сербію і Угорщину в Австрію. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікують, складатиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.

Зв'язок



Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) схвалила проект Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, які обіймають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗ.

На черговому засіданні НКРЗ ухвалила рішення № 497 «Про схвалення проекту Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, які обіймають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій».

У зазначеному документі встановлено єдині такси завершення трафіку на мережах операторів фіксованого телефонного і мобільного зв`язку.

Так, розрахункову таксу за доступ до мереж фіксованого телефонного зв`язку за місцеве завершення з`єднань встановлено у розмірі 2 коп./хв. Такса за міжміське завершення з`єднань, незалежно від походження трафіку (з фіксованих або з мобільних мереж), - 25 коп./хв., такса за завершення з`єднань на мережах мобільного зв`язку, незалежно від походження трафіку (з фіксованих або з мобільних мереж), - 36 коп./хв.

Розрахункову таксу за доступ до телекомунікаційних мереж при наданні послуг вхідного міжнародного телефонного зв`язку не включено в даний документ, оскільки для її визначення необхідне подальше накопичення інформації і проведення додаткового аналізу.

За даними НКРЗ, ці розрахункові такси планується ввести в дію з 1 січня 2011 року і не змінювати протягом року.

Рішення НКРЗ у встановленому законодавством порядку буде оприлюднене на веб-сайті комісії і направлено на узгодження до зацікавлених органів виконавчої влади.

У НКРЗ відзначили, що ухвалення цього документа надасть можливість операторам телекомунікацій під час укладання угод уникати спірних питань щодо умов проведення взаєморозрахунків.

Довідка УНІАН. Проект Розрахункових такс 30 вересня 2010 р. було прийнято за основу і розміщено на сайті НКРЗ для громадського обговорення.

У червні поточного року Антимонопольний комітет України визначив ряд операторів зв`язку як такі, що обіймають монопольне (домінуюче) становище на ринку інтерконнекту: "Київстар", "МТС-Україна", "Астеліт", "Українські радіосистеми", "Голден телеком", "Інтертелеком", "Телесистеми України" і "Укртелеком".

Транспорт



Сьогодні відкрито рух на транспортній розв`язці 152 км автомобільної дороги М06 Київ-Чоп. Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укравтодору".

Згідно з повідомленням, побудована транспортна розв`язка істотно підвищить безпеку руху і забезпечить безперервний рух транспортних засобів. Очікуваний приріст інтенсивності руху в зоні розв`язки в 2026 році становитиме 18,33 тис. автомобілів на добу.

Під час проведення ремонтних робіт на транспортній розв`язці використовувалися новітні технології: верхні шари дорожнього покриття влаштовані зі щебенево-мастикового асфальтобетону; шляхопровід - з монолітних залізобетонних конструкцій; основа дорожньої конструкції влаштована з використанням існуючого асфальтобетонного покриття за допомогою використання технології «Recycling»; дорожня розмітка влаштована із застосуванням сучасних довговічних матеріалів.

Нормативний міжремонтний термін шляхопроводу становить 11 років. На розв`язці встановлено 2,5 км освітлення, 16 дорожніх знаків.

Проектна організація - ДП "Укрдіпродор", підрядник – "Гюльсан" (Туреччина), субпідрядник - ТОВ "Трансмост".

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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує Австрії, «враховуючи давні зв`язки і необхідність їх зміцнення», спільно збудувати дорогу від Львова до Чопа.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву глава уряду оприлюднив сьогодні, виступаючи на Віденському економічному форумі, на якому також присутні Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН і голова правління Raiffeisen International Герберт СТЕПІЧ.

«Користуючись нагодою, ви говорили про тісні зв`язки України і Австрії у минулому, і щоб активізувати їх сьогодні, пане Федеральний канцлер, давайте разом збудуємо хорошу транспортну комунікацію – автомобільну дорогу Чоп-Львів. Можливо, і пан Г.СТЕПІЧ (Райффайзен банк – УНІАН) візьме участь», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він запропонував варіант участі в будівництві дороги українського і австрійського капіталу в пропорції 50 на 50.

«Ми готові на 50% профінансувати цю справу. І у нас буде з Відня до Львова прекрасна автострада», - сказав М.АЗАРОВ.

Соцполітика



Київська міська держадміністрація підготувала проект розпорядження про врегулювання цін на основні продовольчі товари у столиці.

Текст відповідного проекту регуляторного акту оприлюдений на офіційному веб-порталі столичної влади з метою його обговорення.

Зауваження і пропозиції від юридичних і фізичних осіб, їх об`єднань приймають до 19 листопада ц.р.

Проект рішення передбачає визнати таким, що втратило дію розпорядження КМДА від 27 жовтня 2008 р. № 1464 "Про регулювання цін на основні продовольчі товари", зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в м. Києві 15.12.2008 за № 32/798.

У новому варіанті регуляторного акту пропонується залишити без змін граничні рівні рентабельності виробництва (для усіх суб`єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності) борошна пшеничної вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного - 8%;хліба вагою понад 500 грамів з борошна пшеничної вищого, першого і другого сорту і їх суміші, борошна житнього і суміші борошна пшеничного і житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків - 12%.

Проектом пропонується затвердити, що граничні торговельні (поставно-збутові) надбавки до гуртової ціни виробника (митній вартості) на ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі, м`ясо птиці - 10%; борошно, макаронні вироби (окрім виробів швидкого приготування), крупи (окрім виробів швидкого приготування), цукор - 12%; яловичину, свинину, хліб - 15%, без урахування витрат з їх транспортування в міжміському сполученні. Документом передбачається ввести декларування Головним управлінням цінової політики КМДА зміни гуртово-відпускних цін на борошно пшеничну вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м`ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, окрім вищого сорту, молоко коров`яче питне до 2,5% жиру, сир кисломолочний з масовою часткою жиру до 9%, сметану з масовою часткою жиру до 20%, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5% відсотків, яйця курячі, цукор-пісок, олія соняшникова.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням КМДА № 1464, 10-процентні граничні торговельні надбавки були затверджені у 2008 р. на ковбасні вироби варені, окрім вищого сорту, молоко коров`яче питне до 2,5% жиру, сир кисломолочний з масовою часткою жиру до 9%, сметану з масовою часткою жиру до 20%, масло вершкове з масовою часткою жиру до 72,5%, олію соняшникову, яйця курячі, м`ясо птиці. На борошно, макаронні вироби (окрім виробів швидкого приготування), крупи (окрім виробів швидкого приготування), цукор-пісок гранична надбавка складала 12%; яловичину, свинину, хліб - 15%.

Погода



9 листопада по Україні синоптики обіцяють суху і теплу погоду, в Криму - до 26°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у вівторок по всій країні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в західних та північних областях місцями невеликий, в Карпатах помірний дощ, на заході окремі грози. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі - 7-12° тепла, на узбережжі Чорного моря - до 15°; вдень - 13-18°, в південній частині - 17-22°, в Криму - до 26°; в Карпатах вночі - 0-5° тепла, вдень - 6-11°.

По Київській області місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень - 13-18°.

У Києві мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 9-11° тепла, вдень - 15-17°.

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Надзвичайно теплий і сухий листопад, що є незвичайним для України, став, швидше, нормою, ніж аномалією. І протримається така погода до кінця місяця. Про це в коментарі ЗІКу 8 листопада розповів начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

"Це було б аномалією, якщо порівнювати нинішній температурний режим з тим, що був 30 років тому. Тоді це, дійсно, аномалія. Але якщо проаналізувати температурний режим за останні 30 років, то, звичайно це вже не така аномалія, а ближче до норми, хоча все одно вище за середні показники за цей період", - зазначив М.КУЛЬБІДА.

Експерт пояснює, чим спровоковано таке підвищення температури: "Розвиток атмосферних процесів з урахуванням глобальних змін клімату. Адже глобальне потепління ніхто не відміняв і, якщо воно є, воно виражається таким чином".

Незважаючи на це, за словами керівника Українського гідрометеорологічного центру, постійно така висока температура не утримається. "Практично, до кінця місяця вона збережеться з деякими коливаннями, але зима все одно прийде. Ймовірно, початок зими буде в перших числах грудня", - спрогнозував М. КУЛЬБІДА

Зима ж, за словами М. КУЛЬБІДИ, виходячи з тенденцій останніх років, має бути нестійкою, з підвищеним температурним режимом з досить великою кількістю небезпечних явищ - налипання мокрого снігу, штормові вітри, ожеледь, снігопад. "Отже, усе буде", - сказав М. КУЛЬБІДА.

(УНІАН)

