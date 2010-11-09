НАТО залишається найуспішнішим військовим альянсом - дипломат з Канади

Посол Канади в Австрії і постійний представник Канади у міжнародних організаціях у Відні Марі ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР вважає, що НАТО залишається найбільш успішним військовим альянсом у світі.

Про це М. ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР заявила в інтерв'ю газеті "День" (№ 204 від 9 листопада) напередодні чергового, ІV Київського форуму безпеки (КФБ) "Нова безпека у фрагментованому світі і її європейський вимір".

"З моменту створення у 1949 році НАТО є найбільш успішним військовим альянсом, який коли-небудь існував. Хоча контекст холодної війни, який переважав під час його створення, перестав існувати, НАТО залишається надзвичайно важливим для колективної безпеки його членів, тому що він надає важливий механізм реагування на нові виклики безпеки, як, наприклад, тероризм", - сказала М. ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР.

Дипломат також вважає, що такі організації безпеки, як НАТО і ОБСЄ, забезпечують необхідні інституціональні рамки для гарантування безпеки в Європі. "Можна лише додати до цього, що усе може бути вдосконалене, і тому дуже важливо, що усі зацікавлені країни нададуть ідеї щодо вдосконалення системи", - зазначила вона, відповідаючи на питання про доцільність створення окремої європейської системи безпеки.

М. ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР вважає, що роль НАТО і надалі полягатиме в забезпеченні колективної безпеки його членів або союзників. "НАТО ХХІ століття має бути здатним реагувати на нові виклики безпеки, які можуть походити з будь-якого місця, як це було у випадку з Афганістаном. Наша група експертів вважає, що партнерство є ключовим у забезпеченні можливості НАТО діяти ефективно, реагуючи на нові погрози", - пояснила експерт.

Дипломат зазначила, що у стратегії партнерства відносини між НАТО і Росією є дуже важливими. "У нашій доповіді йдеться про способи поліпшення партнерства між Альянсом і Росією, зокрема, через краще використання, наприклад, Ради НАТО-Росія. Одна з рекомендацій доповіді полягає в тому, що у новій стратегічній концепції має бути підтверджена політика відкритих дверей, яка надає певні критерії можливого прийому нових членів", - підкреслила М.ЖЕРВЕ-ВІДРІКЕР.